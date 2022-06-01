Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Соответствующее решение суда опубликовано в пятницу.
В пользу отмены указанного постановления от 1973 года по делу "Роу против Уэйда" высказались шесть судей Верховного суда, против - трое. Данное решение означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Вырабатывать соответствующие нормы придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы. Против этого традиционно выступают демократы, передает ТАСС.
Член Верховного суда США Сэмюел Алито, известный консервативными взглядами, в частности, отметил, что вердикт по делу "Роу против Уэйда" "изначально являлся вопиющей ошибкой". "Его аргументация была чрезвычайно слабой, он имел разрушительные последствия", - полагает Алито. Председатель Верховного суда США Джон Робертс также высказался за отмену указанного постановления, однако отметил, что предпочел бы "более взвешенный курс" действий.
Целый ряд американских законодателей-демократов подвергли критике решение Верховного суда. В их числе спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она обвинила республиканцев в попытках добиться полного запрета на аборты в США.
Многие представители Республиканской партии США приветствовали решение Верховного судаВ США опасаются всплеска экстремизма из-за отмены Верховным судом права на аборт
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило госструктуры об увеличении вероятности актов насильственного экстремизма из-за решения Верховного суда об отмене на федеральном уровне конституционного права на аборт, сообщают СМИ.
Управление разведки и анализа министерства разослало силовикам, службам оперативного реагирования и другим структурам, включая религиозные организации и центры охраны репродуктивного здоровья, предупреждение, что правительственные чиновники, включая судей, подвергаются возросшему риску насильственных действий. Об этом, например, сообщил портал Axios.
«Свобода слова и право американцев на мирный протест являются фундаментальными конституционными правами. Однако эти права не распространяются на насилие и другую незаконную деятельность», - заявили в МВБ изданию The Hill.
В министерстве сообщили, что продолжат взаимодействовать с правительством, своевременно делиться информацией и поддерживать усилия правоохранительных органов по обеспечению безопасности.