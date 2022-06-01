



Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Соответствующее решение суда опубликовано в пятницу.



В пользу отмены указанного постановления от 1973 года по делу "Роу против Уэйда" высказались шесть судей Верховного суда, против - трое. Данное решение означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Вырабатывать соответствующие нормы придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы. Против этого традиционно выступают демократы, передает



Член Верховного суда США Сэмюел Алито, известный консервативными взглядами, в частности, отметил, что вердикт по делу "Роу против Уэйда" "изначально являлся вопиющей ошибкой". "Его аргументация была чрезвычайно слабой, он имел разрушительные последствия", - полагает Алито. Председатель Верховного суда США Джон Робертс также высказался за отмену указанного постановления, однако отметил, что предпочел бы "более взвешенный курс" действий.



Целый ряд американских законодателей-демократов подвергли критике решение Верховного суда. В их числе спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она обвинила республиканцев в попытках добиться полного запрета на аборты в США.

Многие представители Республиканской партии США приветствовали решение Верховного суда Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Соответствующее решение суда опубликовано в пятницу.В пользу отмены указанного постановления от 1973 года по делу "Роу против Уэйда" высказались шесть судей Верховного суда, против - трое. Данное решение означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Вырабатывать соответствующие нормы придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы. Против этого традиционно выступают демократы, передает ТАСС Член Верховного суда США Сэмюел Алито, известный консервативными взглядами, в частности, отметил, что вердикт по делу "Роу против Уэйда" "изначально являлся вопиющей ошибкой". "Его аргументация была чрезвычайно слабой, он имел разрушительные последствия", - полагает Алито. Председатель Верховного суда США Джон Робертс также высказался за отмену указанного постановления, однако отметил, что предпочел бы "более взвешенный курс" действий.Целый ряд американских законодателей-демократов подвергли критике решение Верховного суда. В их числе спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она обвинила республиканцев в попытках добиться полного запрета на аборты в США.Многие представители Республиканской партии США приветствовали решение Верховного суда

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило госструктуры об увеличении вероятности актов насильственного экстремизма из-за решения Верховного суда об отмене на федеральном уровне конституционного права на аборт, сообщают СМИ.Управление разведки и анализа министерства разослало силовикам, службам оперативного реагирования и другим структурам, включая религиозные организации и центры охраны репродуктивного здоровья, предупреждение, что правительственные чиновники, включая судей, подвергаются возросшему риску насильственных действий. Об этом, например, сообщил портал Axios.«Свобода слова и право американцев на мирный протест являются фундаментальными конституционными правами. Однако эти права не распространяются на насилие и другую незаконную деятельность», - заявили в МВБ изданию The Hill.В министерстве сообщили, что продолжат взаимодействовать с правительством, своевременно делиться информацией и поддерживать усилия правоохранительных органов по обеспечению безопасности.