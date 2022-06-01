Европейский союз своим решением предоставить Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в члены объединения подтвердил линию на геополитическое освоение пространства СНГ с целью сдерживания России. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Решением о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран - кандидатов в члены Евросоюза, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России", - сказано в комментарии на сайте МИД РФ.
Дипломат отметила, что для достижения поставленной цели используются различные средства: от финансово-экономических рычагов до военной поддержки, сообщает ТАСС.
"В данном случае строгие критерии сближения с ЕС, предъявляемые к другим кандидатам, такие как верховенство права, борьба с коррупцией, независимость судебной системы, соблюдение прав человека, защита национальных меньшинств, свобода слова и развитие рыночной экономики, попросту отодвинуты в сторону в угоду политической конъюнктуре. Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей, - подчеркнула она. - О негативных последствиях такого шага не задумываются, как в свое время не задумывались на саммите НАТО в Бухаресте 2008 года, записывая в решение формулу о том, что "Грузия и Украина станут членами альянса".
Созидательное наполнение
Представитель МИД отметила, что Евросоюз сегодня "вновь доказывает, что экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало". "ЕС еще больше инвестирует в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны - кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники, чтобы из них убивать мирных граждан, уничтожать гражданскую инфраструктуру и обстреливать позиции российских вооруженных сил", - предупредила она.
Агрессивный подход ЕС
По словам Захаровой, подобный "агрессивный подход Евросоюза заведомо несет в себе потенциал появления новых, более глубоких линий раскола и кризисов в Европе в целом".
"Ничего общего с реальными потребностями жителей Украины и стран ЕС такая политика Брюсселя не имеет. Об истинных интересах единой и неделимой Европы никто в Евросоюзе больше не заботится", - резюмировала дипломат.
"Евросоюз вновь доказывает, что экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало. ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны - кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники. Чтобы из них убивать мирных граждан, уничтожать гражданскую инфраструктуру и обстреливать позиции российских вооруженных сил", - отметила дипломат.
Опасное балансирование
Подходы РФ к ядерной проблематике основаны исключительно на логике сдерживания, особенно в условиях, когда страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с РФ, заявила дипломат в связи с завершением первой Конференции государств - участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
"Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта", - подчеркнула Захарова.
По словам Захаровой, независимо от того, нравится это кому-то или нет, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. "Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо", - заключила она.
Договор о запрещении ядерного оружия
Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, его напористое продвижение углубляет разобщенность между государствами и расшатывает режим Договора о нераспространении ядерного оружия ДНЯО, подрывая его авторитет, отметила Захарова.
"В связи с зафиксированным в итоговых документах КГУ стремлением поставить на постоянную основу усилия по универсализации ДЗЯО подчеркиваем: Россия не намерена присоединяться к данному соглашению и имеет в виду следовать пониманию, что договор не устанавливает какие-либо универсальные стандарты: ни сейчас, ни на перспективу", - указала она.
По словам Захаровой, Москва продолжает твердо придерживаться позиции, что разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и, по сути, контрпродуктивной. Данное соглашение никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков и ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нем цели, а заложенный в ДЗЯО подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами, подчеркнула она.
"Он не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идет вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к "повышению уровня безопасности для всех". Не видим реалистичных путей для осуществления на основе ДЗЯО каких-либо практических мер по непосредственному сокращению ядерных вооружений", - продолжила дипломат.
"Россия, как и все остальные государства, обладающие военно-ядерным потенциалом, не принимала участия в КГУ ДЗЯО и не намерена это делать в дальнейшем. Также не планируем выстраивать совместную работу со вспомогательными структурами, создаваемыми в рамках взаимодействия участников ДЗЯО по его выполнению", - уточнила она.
Захарова также отметила, что заявление о том, будто со вступлением ДЗЯО в силу ядерное оружие "теперь недвусмысленно и всеобъемлюще запрещено в соответствии с международным правом", не соответствует действительности. "Россия, как и ранее, исходит из того, что данный Договор устанавливает требования исключительно для его участников и не является в чем-либо обязывающим по отношению к нашей стране либо другим государствам, которые не станут его подписывать и ратифицировать. С учетом последовательных и настойчивых возражений со стороны целого ряда государств данное соглашение также никоим образом не способствует развитию норм обычного международного права", - добавила она.
"Соответственно, Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой КГУ или будут приняты на последующих конференциях по ДЗЯО", - подчеркнула Захарова.
Расшатывание режима ДНЯО
Дипломат добавила, что Договор о запрещении ядерного оружия может нанести непоправимый ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия.
"Отмечаем также, что сторонники ДЗЯО настойчиво продвигают тезис о его якобы "совместимости" с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и рассматривают данное соглашение в качестве "эффективной меры" по имплементации обязательств по статье VI ДНЯО. При этом они осуждают "действия, которые создают риски подрыва ДНЯО" в качестве краеугольного камня режима ядерного нераспространения и разоружения. Однако проблема в том, что, на наш взгляд, именно ДЗЯО, который был разработан без учета стратегических реалий и интересов безопасности ядерных стран, может нанести непоправимый ущерб ДНЯО. Напористое продвижение ДЗЯО углубляет разобщенность между государствами и расшатывает режим ДНЯО, подрывая его авторитет. Фактически происходит расщепление международно-правового фундамента разоружения на раздельные и не сочетающиеся друг с другом элементы", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Как отмечается в комментарии, РФ исходит из того, что прошедший испытание временем ДНЯО является самодостаточным документом и не нуждается в дополнениях и конкретизации помимо тех шагов, которые согласовываются в рамках его обзорного процесса. "Для России ДНЯО безоговорочно сохраняет роль основополагающего правового ориентира в указанной области", - добавила она.
"В целом, не соглашаясь с нереалистичной идеей "короткого пути" к безъядерному миру, тем не менее, остаемся открытыми к взаимоуважительному конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, к прагматичной работе в соответствующих международных форматах по созданию в духе доброй воли предпосылок для следующих шагов в данном направлении. Однако какие-либо умозрительные графики выхода на конечный результат здесь вряд ли помогут", - подчеркивается в комментарии Захаровой.
Дипломат также отметила, что дальнейшее продвижение следует осуществлять комплексно, в строгом соответствии со статьей VI ДНЯО и без выдергивания ее отдельных элементов из целостного контекста всеобщего и полного разоружения. "Прогресс возможен только на основе выверенного и поэтапного подхода, предусматривающего укрепление международной стабильности и безопасности для всех без исключения государств", - заключила она.
Безудержная экспансия
Европейский союз приносит в жертву идеалы демократии ради собственной экспансии и закабаления соседей, говорится в комментарии официального представителя МИД.
"Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей", - сказано в комментарии Захаровой.
Россия никогда никому не угрожала и не угрожает ядерным оружием, отметила официальный представитель МИД РФ.
"Не могут не вызывать недоумение прозвучавшие накануне КГУ в контексте украинского конфликта заявления относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже". Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких "ядерных угроз" никогда не звучало и не звучит", - указала дипломат.
Страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
Недипломатичный подход
При этом каких-либо "серьезных изменений для европейской безопасности" состоявшийся 23-24 июня в Брюсселе саммит ЕС, где было озвучено решение по Украине и Молдавии, не принес, отметила Захарова. "Та же конфронтационная риторика в адрес нашей страны, которую мы слышим на протяжении последних месяцев", - продолжила она.
По ее словам, в стремлении расширить сферу своего влияния представители Евросоюза "исповедуют цинично-потребительский подход". "Для них главное - обеспечить долгосрочную фиксацию отношений с регионами своего соседства по принципу "ведущий - ведомый", чтобы евроаспиранты беспрекословно солидаризировались со всеми решениями Брюсселя, - подчеркнула она. - Обычная для него "дипломатическая" практика - методами политико-экономического шантажа и давления принуждать страны-кандидаты следовать в русле нелегитимной санкционной политики ЕС, невзирая на национальные приоритеты развития внешней торговли и социально-экономической сферы этих государств, требовать присоединения ко всем внешнеполитическим заявлениям ЕС, к согласованию которых они не допущены". Для этого придумываются и новые формы вовлечения третьих стран, например европейское политическое общество, добавила дипломат tass.ru