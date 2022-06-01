Накануне в Приднестровском госуниверситете состоялась встреча руководства вуза с делегацией Посольства Нидерландов в Республике Молдова.
В мероприятии принял участие профессорско-преподавательский состав ПГУ. Делегацию Посольства Нидерландов представляли глава офиса Посольства Королевства Нидерланды в Республике Молдова Флорис ван Эйк и представители Центра России и Восточной Европы и исследовательского отдела Европейского союза при университете Clingendael. В рабочей встрече также принял участие начальник управления по странам дальнего зарубежья и международным организациям МИД ПМР А. Л. Хоницкий, сообщается на сайте ПГУ.
Гости посетили приднестровский вуз с ознакомительным визитом. Делегации Посольства Нидерландов рассказали об образовательной и научно-исследовательской среде университета, о целевом наборе и программе государственного распределения выпускников бюджетной формы обучения.
Ректор ПГУ Владислав Соколов рассказал, что ПГУ уже в четвертый раз прошёл аккредитацию в Российской Федерации и соответствует всем требованиям и стандартам системы высшего образования России. Дипломы выпускников признаются на территории Российской Федерации и в ряде других государств. Студенты ПГУ получают высокий уровень образования и продолжают свою трудовую деятельность за пределами республики.
«У нас довольно широкая международная деятельность, подписано более 130 договоров о сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами. Мы входим в Российско-Приднестровский консорциум вузов, который состоит из 16 ведущих университетов Российской Федерации. Приднестровский университет обучает студентов из различных государств, в том числе из Гагаузии, на трех официальных языках: русском, украинском и молдавском. В этом году ПГУ принял на обучение студентов-беженцев из Украины», – отметил профессор Владислав Соколов.
Ректор особо подчеркнул, что университет не ограничивает свои возможности сотрудничества в образовательном, исследовательском, научном, гуманитарном направлениях.
Президент ПГУ Степан Берил отметил важность получения дополнительного профессионального образования. Многие государственные служащие и работники различных отраслей республики проходят через систему повышения квалификации, что позволяет им активно развиваться в своей профессиональной деятельности.
В республике востребованы специалисты: IT-сферы; со знанием иностранных языков; юридических, экономических, культурных направлений, обучением которых активно занимается Приднестровский университет. Степан Берил подчеркнул, что на базе ПГУ активно работает ещё одна система, которая вносит неоценимый вклад в развитие экономики государства и позволяет ежегодно тысячам специалистов повысить уровень своих знаний.
Подводя итоги встречи, ректор отметил, что образование должно быть вне политики и ПГУ готов к диалогу и возможной реализации образовательных проектов.
«Мы открыты к сотрудничеству в любой форме. Главное, чтобы это сотрудничество не противоречило принципам работы нашего университета и нашей страны. Всё, что касается студенческой мобильности, науки, гуманитарной сферы, мы готовы обсуждать и реализовывать всегда в любой форме, с любой страной и любым учебным заведением. Для нашей молодёжи это отличная возможность. Я надеюсь, что то, что мы сегодня обсудили и смогли проговорить с вами, даст начало новому направлению в нашей работе и положит начало сотрудничеству в той или иной отрасли, которая будет интересна и вам, и Приднестровью», – подчеркнул профессор Соколов.