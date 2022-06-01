Зампредседателя Совета безопасности обратил внимание, что президент республики Майя Санду, "игнорируя волю значительной части своего народа, готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны"
Молдова утрачивает государственность по украинским лекалам, во главу угла ставится ненависть к России, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
"Набравшая скорость девальвация молдавской государственности проходит по украинским лекалам - во главу угла ставится ненависть к нашей стране. Принят безобразный закон о запрете георгиевской ленточки, символизирующей победу над нацизмом, искореняются российские СМИ, неугодные оппозиционные лидеры под надуманными предлогами бросаются за решетку", - написал политик в субботу в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос ТАСС.
"Кто же хочет добровольной и скоропостижной кончины своего государства? Обычно для политиков такая позиция противоестественна. Они стараются оберегать собственную государственность и свои личные возможности. А если, напротив, они готовы изничтожить свою страну за тридцать сребреников присоединения к другому государству, то это называется иначе - измена Родине. Удивительно, но этого хотят нынешние власти Молдавии", - предостерег политик.
Он обратил внимание, что президент Молдовы Майя Санду, "игнорируя волю значительной части своего народа, готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны". "Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность", - предположил Медведев.
Медведев допустил присоединение Молдовы к ЕС через создание "новой Великой Румынии"
Дмитрий Медведев считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии".
"Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)", - написал политик в субботу в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос ТАСС о том, как быстро Молдавия может присоединиться к Евросоюзу.
Он указал, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии". Медведев напомнил, что теперь это происходит и в буквальном смысле. "Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно", - отметил Медведев. "Но последствия могут быть куда менее смешными", - заключил он. tass.ru