Стаж работы по специальности, необходимый медицинским работникам для выхода на пенсию, будет сокращён с 30 до 25 лет. Соответствующий законопроект принят Верховным Советом в окончательном чтении.
Как отметили депутаты, разработавшие законодательную инициативу, сейчас для выхода на пенсию необходимо достижение возраста в 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин и наличие 30 лет стажа работы по специальности. Если мужчина успевает отработать положенный срок к моменту достижения указанного возраста, то для женщин всё не так просто. Для них достичь 30 лет специального стажа к 50 годам практически нереально, тем более что время нахождения в отпуске по уходу за ребенком в этот стаж не входит. Таким образом, отработать положенное время женщина может только к 54 годам, а то и позже, когда уже можно выйти на пенсию по общим основаниям.
По мнению авторов законопроекта, уменьшение специального стажа позволит повысить привлекательность работы в сфере здравоохранения. novostipmr.com