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Верховный Совет одобрил уменьшение стажа, необходимого медикам для выхода на пенсию

Верховный Совет одобрил уменьшение стажа, необходимого медикам для выхода на пенсию

Стаж работы по специальности, необходимый медицинским работникам для выхода на пенсию, будет сокращён с 30 до 25 лет. Соответствующий законопроект принят Верховным Советом в окончательном чтении.

Как отметили депутаты, разработавшие законодательную инициативу, сейчас для выхода на пенсию необходимо достижение возраста в 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин и наличие 30 лет стажа работы по специальности. Если мужчина успевает отработать положенный срок к моменту достижения указанного возраста, то для женщин всё не так просто. Для них достичь 30 лет специального стажа к 50 годам практически нереально, тем более что время нахождения в отпуске по уходу за ребенком в этот стаж не входит. Таким образом, отработать положенное время женщина может только к 54 годам, а то и позже, когда уже можно выйти на пенсию по общим основаниям.

По мнению авторов законопроекта, уменьшение специального стажа позволит повысить привлекательность работы в сфере здравоохранения.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:32
  • DTV
  • Просмотров: 33
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