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Пенсия молдавского депутата PAS Оазу Нантоя составляет 25 746 лей в месяц
Пенсия молдавского депутата PAS Оазу Нантоя составляет 25 746 лей в месяц. Согласно источнику, это самая высокая пенсия из получаемых некоторыми депутатами парламента, пишет bloknot-moldova.ru.
В декларации о доходах Нантой указал, что в 2021 году получил 308 952 лей в виде пенсии. Должность депутата принесла ему еще 213 457 лей за год.
92 514 лей Нантой получил от парламента в качестве пособий. Об этом информирует TV8.
Выплаты других избранников, вышедших на пенсию, варьируются от 7 тыс. до 15 тыс. лей.
Ранее Нантой заявил, что хорошие времена – это «слоган и ничего более».
- Для меня хорошие времена – когда мои медицинские анализы хорошие, - подметил депутат.
bloknot-moldova.ru
- Вчера, 21:40
- DTV
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