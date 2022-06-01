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Пенсия молдавского депутата PAS Оазу Нантоя составляет 25 746 лей в месяц

Пенсия молдавского депутата PAS Оазу Нантоя составляет 25 746 лей в месяц

Пенсия молдавского депутата PAS Оазу Нантоя составляет 25 746 лей в месяц. Согласно источнику, это самая высокая пенсия из получаемых некоторыми депутатами парламента, пишет bloknot-moldova.ru.

В декларации о доходах Нантой указал, что в 2021 году получил 308 952 лей в виде пенсии. Должность депутата принесла ему еще 213 457 лей за год.

92 514 лей Нантой получил от парламента в качестве пособий. Об этом информирует TV8.

Выплаты других избранников, вышедших на пенсию, варьируются от 7 тыс. до 15 тыс. лей.

Ранее Нантой заявил, что хорошие времена – это «слоган и ничего более».

- Для меня хорошие времена – когда мои медицинские анализы хорошие, - подметил депутат.

bloknot-moldova.ru
  • Вчера, 21:40
  • DTV
  • Просмотров: 30
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