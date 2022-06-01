Срок действия экологической авторизации (разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и управление отходами) для расположенного в Приднестровье Молдавского металлургического завода (ММЗ) продлен до 31 августа. Такое решение приняла, 29 июня, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуация РМ.
Вопрос с экологическими согласованиями для ММЗ возник в феврале нынешнего года. Из-за их отсутствия завод не мог импортировать сырье из Европы и Молдавии и на некоторое время вынужден был остановить производство.
Первый раз предприятие получило авторизацию 29 апреля сроком на месяц.
Тогда депутат от правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» (ПДС) Лилиан Карп заявил, что в обмен на сохранение тарифа на электроэнергию для правого берега Кишинев пошел на уступки, касающиеся деятельности ММЗ. 70% электричества Молдова приобретает у также расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (принадлежит «ИНТЕР РАО»), договор с которой перезаключается ежемесячно.
Затем авторизация была продлена еще на месяц, до конца июня, и сейчас — еще на два месяца. Долгосрочного решения по этому вопросу пока нет.
Политик считает, что этим вопросом должна заняться прокуратура, «которая давно должна была прекратить все грязные игры вокруг ММЗ».
Как сообщало EADaily, о том, что Кишинев и Тирасполь давно научились договариваться друг с другом в критические моменты и делают это вне зависимости от того, кто находится у власти в Молдове или в Приднестровье, говорил политолог Александр Кориненко. Похожее мнение озвучивал и другой молдавский политический обозреватель Валерий Демидецкий, который допустил «крамольную мысль» о том, что у властей РМ есть прямой контакт с Москвой. Этим он объяснил то, что Молдова продолжает получать российский газ и электричество по приемлемой цене, а в Приднестровье возобновил работу Молдавский металлургический завод.