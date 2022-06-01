Молдавские грузоперевозчики получили возможность осуществлять транспортные операции через страны ЕС без разрешений на автомобильные перевозки. Об этом сообщил в соцсетях вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, передает infotag.md
Он отметил, что это стало возможным благодаря подписанию Соглашения о либерализации грузовых перевозок с Европейским Союзом.
«Мы добились успеха, мы предприняли шаги для успешной интеграции Молдовы в европейскую транспортную систему. У нас есть результат, над которым работала целая команда, от госслужащих до высших лиц, принимающих решения», - написал Спыну.
По его словам, таким образом молдавские автоперевозчики могут заключать контракты на поставку товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, используя альтернативные маршруты по всему Евросоюзу.
«У вас есть свободный путь в ЕС! У вас есть свобода, более низкие затраты и непосредственная выгода от нашей близости к ЕС. Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим с начала конфликта (войны в Украине – «И»), а также старым историям, когда перевозчикам приходилось делить разрешения. С подписанием Соглашения эта печальная история подходит к концу и больше не повторится, и мы решительно движемся в сторону Европы», - подчеркнул вице-премьер.
По данным министерства инфраструктуры и регионального развития, подписание документа состоялось в рамках конференции «Connecting Europe Days 2022, Europe's mobility flagship», проходящей в Лионе (Франция). Соглашение рассчитано до конца марта 2023 г. с возможностью продления.
В ходе визита Спыну встретился с Комиссаром ЕС по вопросам транспорта Адиной Вэлян и подписал с министром транспорта Украины Александром Кубраковым совместное письмо Европейской Комиссии о развитии дорожного коридора в направлении Житомир-Бердичев-Винница-Немиров-Сороки-Рышканы. Таким образом, развитие данного маршрута, в частности его включение в карту TEN-T и строительство пограничного моста через Днестр, решит логистические проблемы и создаст адекватные безопасные условия для перевозки и товарообмена с ЕС.
Министры также высказались за соединение дорожной сети Молдовы с сетью автомобильных дорог Румынии путем строительства автомобильного моста Унгены (Румыния) - Унгены (Молдова) через реку Прут в качестве продолжения автомагистрали A8 Тыргул-Муреш-Яссы-Унгень, что откроет возможность расширить это направление на Кишинев и Одессу.
Кроме того, Спыну подписал с представителями Австрии, Германии, Хорватии, Болгарии, Чехии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Сербии, Украины заключения о реабилитации и эффективном обслуживании инфраструктуры водных путей на Дунае и его притоках. Документ призван поддержать устойчивое и эффективное судоходство на Дунае, снижение административных барьеров в трансграничном судоходстве, развитие наземной инфраструктуры, особенно причалов.