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Молдавские грузоперевозчики смогут передвигаться по территории Евросоюза без разрешений

Молдавские грузоперевозчики смогут передвигаться по территории Евросоюза без разрешений

Молдавские грузоперевозчики получили возможность осуществлять транспортные операции через страны ЕС без разрешений на автомобильные перевозки.
Об этом сообщил в соцсетях вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, передает infotag.md

Он отметил, что это стало возможным благодаря подписанию Соглашения о либерализации грузовых перевозок с Европейским Союзом.

«Мы добились успеха, мы предприняли шаги для успешной интеграции Молдовы в европейскую транспортную систему. У нас есть результат, над которым работала целая команда, от госслужащих до высших лиц, принимающих решения», - написал Спыну.

По его словам, таким образом молдавские автоперевозчики могут заключать контракты на поставку товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, используя альтернативные маршруты по всему Евросоюзу.

«У вас есть свободный путь в ЕС! У вас есть свобода, более низкие затраты и непосредственная выгода от нашей близости к ЕС. Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим с начала конфликта (войны в Украине – «И»), а также старым историям, когда перевозчикам приходилось делить разрешения. С подписанием Соглашения эта печальная история подходит к концу и больше не повторится, и мы решительно движемся в сторону Европы», - подчеркнул вице-премьер.

По данным министерства инфраструктуры и регионального развития, подписание документа состоялось в рамках конференции «Connecting Europe Days 2022, Europe's mobility flagship», проходящей в Лионе (Франция). Соглашение рассчитано до конца марта 2023 г. с возможностью продления.

В ходе визита Спыну встретился с Комиссаром ЕС по вопросам транспорта Адиной Вэлян и подписал с министром транспорта Украины Александром Кубраковым совместное письмо Европейской Комиссии о развитии дорожного коридора в направлении Житомир-Бердичев-Винница-Немиров-Сороки-Рышканы. Таким образом, развитие данного маршрута, в частности его включение в карту TEN-T и строительство пограничного моста через Днестр, решит логистические проблемы и создаст адекватные безопасные условия для перевозки и товарообмена с ЕС.

Министры также высказались за соединение дорожной сети Молдовы с сетью автомобильных дорог Румынии путем строительства автомобильного моста Унгены (Румыния) - Унгены (Молдова) через реку Прут в качестве продолжения автомагистрали A8 Тыргул-Муреш-Яссы-Унгень, что откроет возможность расширить это направление на Кишинев и Одессу.

Кроме того, Спыну подписал с представителями Австрии, Германии, Хорватии, Болгарии, Чехии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Сербии, Украины заключения о реабилитации и эффективном обслуживании инфраструктуры водных путей на Дунае и его притоках. Документ призван поддержать устойчивое и эффективное судоходство на Дунае, снижение административных барьеров в трансграничном судоходстве, развитие наземной инфраструктуры, особенно причалов.

infotag.md
  • Вчера, 20:40
  • DTV
  • Просмотров: 36
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