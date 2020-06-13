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В Приднестровье пытались провезти квадрокоптер и боеприпасы

В Приднестровье пытались провезти квадрокоптер и боеприпасы

Житель Словакии пытался провезти в своей автомашине квадрокоптер и боеприпасы.

Сегодня в ходе заседания Объединенной контрольной комиссии в Бендерах был оглашен доклад Объединенного военного командования о ситуации в Зоне безопасности. В нем зафиксировано, что 14 июня военные наблюдатели выезжали на один из пунктов пропуска на границе Молдовы и Приднестровья.

Как выяснилось, в ходе таможенного досмотра у гражданина Словакии в автомобиле были обнаружены 6 патронов калибра 5,6 миллиметра в пластиковой обойме, два девятимиллиметровых патрона «Люгер», 23 автоматных патрона калибра 7,62 миллиметра образца 1943 года, квадрокоптер, бинокль, наручники и спальный мешок. Отвечая на вопросы правоохранительных органов, иностранец заявил, что совершает туристическую поездку. Гражданин Словакии был доставлен для разбирательства в органы внутренних дел, передает novostipmr.com.

«Это элементарная работа правоохранительных органов, и этот случай еще раз показывает, насколько они важны, в том числе в Зоне безопасности, - отметил, комментируя итоги сегодняшней работы ОКК, глава приднестровской делегации Олег Беляков. – Эти органы работают достаточно интенсивно. Да, имело место изъятие у гражданина Словакии, как вы сами слышали из доклада ОВК, значительного количества боеприпасов, средств наблюдения, таких как бинокль и квадрокоптер. Наручники ему зачем-то понадобились. Сейчас по этому факту ведут разбирательство правоохранительные органы Приднестровья. Они дадут свою оценку. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть эффективное взаимодействие правоохранительных органов и миротворческих сил».
novostipmr.com
  • Вчера, 20:45
  • DTV
  • Просмотров: 54
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