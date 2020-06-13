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В Молдове с 1 июля повысится пенсионный возраст для женщин

В Молдове с 1 июля повысится пенсионный возраст для женщин

С 1 июля в Молдове женщины будут выходить на пенсию с 60 лет.

График постепенного повышения пенсионного возраста был разработан еще в 2016 году. Для мужчин он уже достиг стандартных 63 лет, а для женщин каждый год с 1 июля добавляется по 6 месяцев.

Таким образом, стандартный пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин с июля прошлого года был 59,5 лет, а с 1 июля 2022 года будет 60 лет, передает nokta.md.

Пенсионный возраст будет постепенно повышаться для женщин каждый год на полгода, до тех пор, пока в 2028 году не станет равным пенсионному возрасту мужчин — 63 года.

В Молдове с 1 июля повысится пенсионный возраст для женщин

Напомним, депутаты Парламента предлагают снизить пенсионный возраст многодетных матерей. Проект предусматривает, что для женщин, родивших и воспитавших трех или четырех детей до восьми лет — пенсионный возраст будет снижен на три года. Для женщин, родивших и воспитавших пять и более детей до восьмилетнего возраста — пенсионный возраст будет снижен на шесть лет. Законопроект должен одобрить Парламент.

Кроме того, в этом году ввели понятие досрочной пенсии за продолжительный труд, или за выслугу лет.
nokta.md
  • Вчера, 20:55
  • DTV
  • Просмотров: 38
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