С 1 июля в Молдове женщины будут выходить на пенсию с 60 лет.
График постепенного повышения пенсионного возраста был разработан еще в 2016 году. Для мужчин он уже достиг стандартных 63 лет, а для женщин каждый год с 1 июля добавляется по 6 месяцев.
Таким образом, стандартный пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин с июля прошлого года был 59,5 лет, а с 1 июля 2022 года будет 60 лет, передает nokta.md.
Пенсионный возраст будет постепенно повышаться для женщин каждый год на полгода, до тех пор, пока в 2028 году не станет равным пенсионному возрасту мужчин — 63 года.
Напомним, депутаты Парламента предлагают снизить пенсионный возраст многодетных матерей. Проект предусматривает, что для женщин, родивших и воспитавших трех или четырех детей до восьми лет — пенсионный возраст будет снижен на три года. Для женщин, родивших и воспитавших пять и более детей до восьмилетнего возраста — пенсионный возраст будет снижен на шесть лет. Законопроект должен одобрить Парламент.
Кроме того, в этом году ввели понятие досрочной пенсии за продолжительный труд, или за выслугу лет. nokta.md