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Байден призвал владельцев АЗС снизить цены на бензин

Байден призвал владельцев АЗС снизить цены на бензин

В начале июня цена бензина на автозаправках в США обновила исторический максимум, превысив 5 долларов за галлон.
Президент США Джо Байден обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране. С таким призывом в субботу, 2 июля, в своем Тwitter он обратился к компаниям-владельцам заправок.

"Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время ... глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", - призвал Байден.

Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы. Это происходит на фоне повышения в мире стоимости нефти.

Стоимость бензина в США в июне превышала рекордные $5 за галлон. На 2 июля она находится на уровне $4,8 по сравнению с $3,1 в июле 2021 года.

Известно, что 22 июля Байден призвал Конгресс приостановить федеральный налог на бензин и дизельное топливо на три месяца, хотя признал, что эта мера не решит проблему с ростом цен, но облегчит бремя расходов для семей. Власти США взимают налог в размере 18 центов за галлон (3,78 л) бензина и 24 центов за галлон дизельного топлива.
korrespondent.net
  • Вчера, 12:33
  • DTV
  • Просмотров: 64
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