В начале июня цена бензина на автозаправках в США обновила исторический максимум, превысив 5 долларов за галлон. Президент США Джо Байден обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране. С таким призывом в субботу, 2 июля, в своем Тwitter он обратился к компаниям-владельцам заправок.
"Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время ... глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", - призвал Байден.
Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы. Это происходит на фоне повышения в мире стоимости нефти.
Стоимость бензина в США в июне превышала рекордные $5 за галлон. На 2 июля она находится на уровне $4,8 по сравнению с $3,1 в июле 2021 года.
Известно, что 22 июля Байден призвал Конгресс приостановить федеральный налог на бензин и дизельное топливо на три месяца, хотя признал, что эта мера не решит проблему с ростом цен, но облегчит бремя расходов для семей. Власти США взимают налог в размере 18 центов за галлон (3,78 л) бензина и 24 центов за галлон дизельного топлива. korrespondent.net