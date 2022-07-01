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Австралия запретит импорт российского золота

Австралия запретит импорт российского золота

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна запретит ввоз на австралийскую территорию российского золота, а также введет санкции еще против 16 граждан России. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По словам Альбанезе, среди новых лиц в санкционном списке будут министры и бизнесмены. После этого общее число граждан РФ, оказавшихся под санкциями в Австралии, достигнет 843, отмечает агентство.

Премьер-министр Австралии напомнил, что страна предоставит Украине еще 20 бронированных военных автомобилей Bushmaster и 14 бронетранспортеров.

В настоящий момент Альбанезе находится с официальным визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
tass.ru
  • Вчера, 22:50
  • DTV
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