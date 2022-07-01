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На одесских пляжах появились ограждения, препятствующие подходу к воде

На одесских пляжах появились ограждения, препятствующие подходу к воде

На одесских пляжах появились ограждения, препятствующие подходу к воде. Это стало следствием решения ГСЧС не открывать пляжи для купания даже частично, как планировали поначалу власти города.

"Ни один пляж на территории Одесской области не откроется. В настоящее время побережье – это линия обороны, а не зона отдыха", – подчеркнула спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко. Она отметила, что пляжи региона опасны, в частности, тем, что к берегу периодически прибивает волнами мины, пишет Страна.ua .

Кроме того, в этом сезоне запрещено купаться и в других (внутренних) водоемах региона (реках, озерах), в том числе потому, что перед началом сезона они не проходили соответствующую ежегодную проверку.

Последний трагический инцидент на одесском пляже случился вчера - один человек погиб, еще один получил ранения.
  • Вчера, 22:53
  • DTV
  • Просмотров: 23
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