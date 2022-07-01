Кабинет министров Украины подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для получения гражданства нашей страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале во вторник, 12 июля, пишет korrespondent.net.
Соответствующее протокольное поручение на выполнение задания президента Украины в правительстве поддержали в ходе заседания во вторник.
Глава правительства отметил, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение Кабмина соответствующие проекты законов.
"Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины. Гражданство Украины сегодня - это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие принципы нашей страны", - отметил Шмыгаль.
Отметим, что петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины зарегистрировали 23 мая. Ныне она набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения.
Напоним, президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.