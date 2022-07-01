Владимир Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.
"По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих в том числе и вопросы множественного гражданства. Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами безопасности нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии РФ, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины", - заявил Енин в интервью Укринформу.
Также замминистра напомнил, что решить этот вопрос обещали многие предыдущие президенты Украины, но для Владимира Зеленского он – приоритетный.