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На Украине захотели ввести множественное гражданство

На Украине захотели ввести множественное гражданство

Владимир Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.

"По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих в том числе и вопросы множественного гражданства. Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами безопасности нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии РФ, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины", - заявил Енин в интервью Укринформу.

Также замминистра напомнил, что решить этот вопрос обещали многие предыдущие президенты Украины, но для Владимира Зеленского он – приоритетный.

korrespondent.net
  • Сегодня, 18:51
  • DTV
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