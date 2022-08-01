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Молдова и Румыния подписали договор для обмена электроэнергией между странами

Молдова и Румыния подписали договор для обмена электроэнергией между странами

Компании Transelectrica и Moldelectrica 11 августа подписали договор, который делает возможным обмен электроэнергией между Румынией и Молдовой. Об этом сообщили в пресс-службе румынской компании Transelectrica.

«Transelectrica и Moldelectrica подписали договор, который позволит определять мощности для торговли электроэнергией на межсистемных соединениях между Румынией и Республикой Молдова», — говорится в сообщении компании.

В Transelectricа ожидают, что торговля электроэнергией с Молдовой начнется в октябре этого года, сообщает newsmaker.md.

Напомним, что с 30 июня впервые начался обмен электроэнергией между Румынией, Молдовой и Украиной на соединении Румынии с Украиной. Это результат синхронизации с европейскими энергосистемами. На первом этапе общая торгуемая мощность составит 100 МВт.
newsmaker.md
  • Сегодня, 14:37
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