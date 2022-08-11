В Бендерах завершают восстановление коммунальных сетей в пострадавшем от пожара подъезде девятиэтажного дома на улице Кишиневской. По итогам прошедшего сегодня аппаратного совещания глава государственной администрации города Роман Иванченко сообщил журналистам, что подача горячей и холодной воды восстановлена, завершают работу электрики, а завтра к вечеру должны восстановить работу лифтов.
«В настоящее время проводятся ремонтные работы, - рассказал глава города. - Меняют в первую очередь окна, которые пострадали во время пожара. Они будут восстановлены в полном объеме. Будет произведен ремонт во всем подъезде. На верхних этажах – в капитальном варианте, на нижнем – в косметическом. Потому что запах и гарь присутствуют во всем подъезде».
Сейчас комиссия управляющей компании производит подсчет материального ущерба, в том числе по тем квартирам, которые были залиты водой во время тушения огня. Городские власти окажут посильную помощь всем пострадавшим от пожара. По этим вопросам, отметил Роман Иванченко, нужно обращаться в управляющую компанию, передает novostipmr.com.
«Что касается квартиры, которая выгорела полностью и которая была источником пожара, то мы предоставим муниципальное жилье, чтобы люди могли там проживать, окажем материальную помощь. В семье несовершеннолетний ребенок, который должен пойти в школу. У людей пострадала вся мебель, все имущество. Окажут помощь и благотворительные организации, которые уже заявляют о желании помочь».
В частности, отметил Роман Иванченко, госадминистрация поможет восстановить в упрощенном порядке сгоревшие документы.
Глава города поблагодарил пожарных, которые тушили пожар.
«Они были вынуждены работать в условиях сильного задымления, поднимались в амуниции весом от сорока до восьмидесяти килограммов на восьмой этаж. Задача была очень сложной, но они с ней справились, и я хочу от имени всех бендерчан поблагодарить их за эту непростую работу», - подчеркнул Роман Иванченко.
Напомним, что пожар в доме № 162 по улице Кишиневской произошел во второй половине дня 9 августа. Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, причиной возгорания стала детская шалость с огнем. В результате пожара пожилая женщина оказалась в реанимации. От обезвоживания и отравления продуктами горения пострадал пожарный, он госпитализирован в пульмонологическое отделение. Кроме того, в лечебные учреждения были доставлены беременная женщина и трое детей. Одна из квартир выгорела полностью, различные повреждения получили все квартиры подъезда, наиболее серьезные повреждения - в тех помещениях, которые расположены с четвертого по девятый этаж.