Dnestr.TV

 
0

Власти Молдовы ввели новую практику ограничения прав граждан Приднестровья

Власти Молдовы ввели новую практику ограничения прав граждан Приднестровья

Власти Молдовы подтвердили введение новых ограничительных мер в отношении Приднестровья. Они коснутся использования должностными лицами республики кишинёвского аэропорта для служебных командировок, сообщили 11 августа, в Бюро по реинтеграции РМ.

«Подтверждаем, начиная с 1 августа 2022 года, введение уведомительно-разрешительного механизма пересечения государственной границы Республики Молдова, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Механизм является временным и нацелен только на лиц, занимающих ответственные должности в структурах в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы в служебных целях», — сообщила пресс-секретарь Бюро Марианна Сары.

На поездки в личных целях данные ограничения якобы не должны распространяться. В Бюро отметили, что молдавские официальные лица также уведомляют Тирасполь о рабочих визитах в Приднестровский регион, передает eadaily.com.

Кишинев давно применяет подобную практику давления на граждан Приднестровья, а в международном аэропорту Кишинева процедуре так называемого «усиленного досмотра» ежедневно подвергаются сотни жителей Левобережья, даже не имеющие отношения к госслужбе в ПМР.

В Тирасполе назвали недопустимыми действия молдавских властей, которые направлены на ограничение прав граждан Приднестровья и создающие искусственные препятствия их свободному передвижению.

Ранее министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщал, что приднестровская сторона намеревалась обсудить анонсированное Кишинёвом введение новых ограничительных мер против Приднестровья на встрече политпредставителей. Однако тогда политпредставители РМ отказались от встречи, заявив о переносе её на неопределенный период.

«На встрече мы хотели узнать, о чем здесь идёт речь, что это за очередная ограничительная мера, поскольку молдавская сторона ссылалась на некие заявления о минировании аэропорта и ещё что-то. Поэтому мы ждали этой встречи, тем более что ранее Кишинев сам и предложил временной отрезок для неё», — отметил Игнатьев.

По словам главы внешнеполитического ведомства Приднестровья, власти Молдовы не только ничего не делают для поиска политического решения Приднестровского конфликта, но и усилили практику по удушению региона.

«Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее подписанные договоренности не соблюдаются, блокируются поставки определенных категорий продуктов, лекарств и так далее. То есть сегодня фактически мы находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причем остановленного и разрушенного именно по инициативе Молдовы», — заключил Виталий Игнатьев.

Когда состоится диалог политпредставителей сторон – неизвестно.
eadaily.com

  • Сегодня, 10:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна