Власти Молдовы подтвердили введение новых ограничительных мер в отношении Приднестровья. Они коснутся использования должностными лицами республики кишинёвского аэропорта для служебных командировок, сообщили 11 августа, в Бюро по реинтеграции РМ.
«Подтверждаем, начиная с 1 августа 2022 года, введение уведомительно-разрешительного механизма пересечения государственной границы Республики Молдова, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Механизм является временным и нацелен только на лиц, занимающих ответственные должности в структурах в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы в служебных целях», — сообщила пресс-секретарь Бюро Марианна Сары.
На поездки в личных целях данные ограничения якобы не должны распространяться. В Бюро отметили, что молдавские официальные лица также уведомляют Тирасполь о рабочих визитах в Приднестровский регион, передает eadaily.com.
Кишинев давно применяет подобную практику давления на граждан Приднестровья, а в международном аэропорту Кишинева процедуре так называемого «усиленного досмотра» ежедневно подвергаются сотни жителей Левобережья, даже не имеющие отношения к госслужбе в ПМР.
В Тирасполе назвали недопустимыми действия молдавских властей, которые направлены на ограничение прав граждан Приднестровья и создающие искусственные препятствия их свободному передвижению.
Ранее министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщал, что приднестровская сторона намеревалась обсудить анонсированное Кишинёвом введение новых ограничительных мер против Приднестровья на встрече политпредставителей. Однако тогда политпредставители РМ отказались от встречи, заявив о переносе её на неопределенный период.
«На встрече мы хотели узнать, о чем здесь идёт речь, что это за очередная ограничительная мера, поскольку молдавская сторона ссылалась на некие заявления о минировании аэропорта и ещё что-то. Поэтому мы ждали этой встречи, тем более что ранее Кишинев сам и предложил временной отрезок для неё», — отметил Игнатьев.
По словам главы внешнеполитического ведомства Приднестровья, власти Молдовы не только ничего не делают для поиска политического решения Приднестровского конфликта, но и усилили практику по удушению региона.
«Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее подписанные договоренности не соблюдаются, блокируются поставки определенных категорий продуктов, лекарств и так далее. То есть сегодня фактически мы находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причем остановленного и разрушенного именно по инициативе Молдовы», — заключил Виталий Игнатьев.
Когда состоится диалог политпредставителей сторон – неизвестно. eadaily.com