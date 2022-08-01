Решение Россельхознадзора ограничить возможность ввоза в Россию растительной продукции из ряда районов Молдовы подкреплено вескими основаниями и не имеет политической подоплеки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил, что, по мнению властей республики, введенный Россией запрет на ввоз фруктов и овощей связан с политикой, сообщает ТАСС.
"Решение Россельхознадзора ограничить возможность экспорта в Россию растительной продукции из определенных районов Молдавии подкреплено вескими основаниями. Политической подоплеки в запрете нет", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в 2021 году в 80 партиях молдавской продукции было обнаружено 10 карантинных объектов. Россельхознадзор неоднократно уведомлял молдавскую сторону о нарушениях и просил срочно принять корректирующие меры, однако поставки небезопасной продукции продолжались. В июле 2022 года в 13 партиях продукции было выявлено три вида насекомых (восточная плодожорка, восточная плодовая муха, средиземноморская плодовая муха), одно заболевание (бурая монилиозная гниль) и сорное растение. Карантинные объекты выявлялись в черешне, вишне, яблоках и персиках.
"Россельхознадзор применяет эквивалентные меры ко всем странам, не готовым выполнять фитосанитарные требования России при поставках продукции. Обеспечение фитосанитарного благополучия России - приоритетная задача ведомства, распространение указанных объектов может нанести непоправимый экономический урон плодоводству страны", - подчеркнули в Россельхознадзоре.
Ранее ведомство сообщило, что с 15 августа временно ограничивает ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдовы, автономного территориального образования Республики Гагаузия и городов Кишинев и Бельцы. Позже премьер Молдавии Наталья Гаврилица поручила министерству сельского хозяйства срочно решить проблему с запретом экспорта фруктов и овощей в Россию. Она попросила аграриев "строго следить за качеством продукции"