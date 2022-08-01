Dnestr.TV

 
0

РФ отвергла политическую подоплеку в решении ограничить ввоз овощей и фруктов из Молдовы

РФ отвергла политическую подоплеку в решении ограничить ввоз овощей и фруктов из Молдовы

Решение Россельхознадзора ограничить возможность ввоза в Россию растительной продукции из ряда районов Молдовы подкреплено вескими основаниями и не имеет политической подоплеки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил, что, по мнению властей республики, введенный Россией запрет на ввоз фруктов и овощей связан с политикой, сообщает ТАСС.

"Решение Россельхознадзора ограничить возможность экспорта в Россию растительной продукции из определенных районов Молдавии подкреплено вескими основаниями. Политической подоплеки в запрете нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году в 80 партиях молдавской продукции было обнаружено 10 карантинных объектов. Россельхознадзор неоднократно уведомлял молдавскую сторону о нарушениях и просил срочно принять корректирующие меры, однако поставки небезопасной продукции продолжались. В июле 2022 года в 13 партиях продукции было выявлено три вида насекомых (восточная плодожорка, восточная плодовая муха, средиземноморская плодовая муха), одно заболевание (бурая монилиозная гниль) и сорное растение. Карантинные объекты выявлялись в черешне, вишне, яблоках и персиках.

"Россельхознадзор применяет эквивалентные меры ко всем странам, не готовым выполнять фитосанитарные требования России при поставках продукции. Обеспечение фитосанитарного благополучия России - приоритетная задача ведомства, распространение указанных объектов может нанести непоправимый экономический урон плодоводству страны", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Ранее ведомство сообщило, что с 15 августа временно ограничивает ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдовы, автономного территориального образования Республики Гагаузия и городов Кишинев и Бельцы. Позже премьер Молдавии Наталья Гаврилица поручила министерству сельского хозяйства срочно решить проблему с запретом экспорта фруктов и овощей в Россию. Она попросила аграриев "строго следить за качеством продукции"
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна