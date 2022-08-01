На данный момент перед городскими властями стоит задача выстроить единую сеть общественного транспорта в Бендерах. Об этом глава госадминистрации города Роман Иванченко заявил в ходе прошедшего аппаратного совещания.
В частности, как отметил он, есть два серьезных вопроса. Первый из них - организация движения общественного транспорта по улицам Дружбы и Космонавтов. Сейчас в этом районе можно воспользоваться услугами маршрутных такси, на которые не распространяются льготы на проезд в общественном транспорте. Таким образом, по словам Романа Иванченко, речь идет о социальной справедливости – возможность пользоваться льготами должна обеспечиваться вне зависимости от того, в каком районе живет человек, пишет novostipmr.com.
Во-вторых, Роман Иванченко напомнил о том, что жители улицы Славянской, застроенной частными домами, вынуждены тратить по 40 минут на дорогу до ближайшей остановки.
Изучить вопрос организации соответствующих льготных маршрутов глава госадминистрации поручил руководству Бендерского троллейбусного управления, которое является единым оператором общественного транспорта в городе. Дорожники должны будут привести в порядок дорогу на улице Славянской для движения общественного транспорта. Предложение о финансировании работ будет внесено госадминистрацией в городской Совет народных депутатов.
Тем временем на бендерские улицы выходят два автобуса «МАN», пополнившие парк БТУ. Машины с низким полом, работающие на метане, удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто перевозит детей в колясках. В автобусах – 39 пассажирских сидений, а их полная вместимость составляет 100 человек. Пока поступившие автобусы будут использоваться на одном из наиболее востребованных маршрутов, соединяющих центр города с микрорайоном Северный. Если достоинства их эксплуатации окажутся достаточно весомыми, то на повестку дня будет поставлен вопрос о приобретении дополнительных машин для обслуживания маршрутов, не охваченных троллейбусной сетью.
Новые автобусы не единственное новшество в сфере общественного транспорта.
«У нас есть планы по введению автоматической системы оплаты проезда в общественном транспорте, - рассказал Роман Иванченко журналистам. - Есть программа, благодаря которой бендерчане смогут с помощью приложения определять, где находится тот или иной вид транспорта. Эта программа разработана, определяемся совместно с горсоветом с источниками ее финансирования, и она будет реализовываться».