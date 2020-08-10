В Молдове выявлен очередной тип мошенничества. Под видом госпредприятия Poșta Moldovei злоумышленники с фейковых сайтов высылают информацию о денежном выигрыше.
Мошенники на своих поддельных сайтах пишут, что деньги предоставляются в рамках акции Posta Moldovei Ajutor financiar de stat, передает nokta.md
”Poșta Moldovei» сообщает, что не проводит указанной акции и данная информация является фейком.
«Мы призываем вас не переходить по ссылкам под эгидой ”Poșta Moldovei” на поддельные сайты с информацией о лотереях и выигрышах. Ни в коем случае не переводите деньги на указанные счета! Это попытка мошенников завладеть вашими личными данными», — сообщили в госпредприятии.
Единственным надежным источником информации о ”Poșta Moldovei” является официальный сайт posta.md.
При этом компания не берет на себя ответственность за действия введенных в заблуждение клиентов и за любые суммы, переведенные ими на сомнительные счета.
Для проверки информации следует обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону 022 270-044, либо писать на адрес электронной почты: information@posta.md.