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В Молдове появился новый тип мошенничества под видом "Пошта Молдовей"

В Молдове появился новый тип мошенничества под видом "Пошта Молдовей"

В Молдове выявлен очередной тип мошенничества. Под видом госпредприятия Poșta Moldovei злоумышленники с фейковых сайтов высылают информацию о денежном выигрыше.

Мошенники на своих поддельных сайтах пишут, что деньги предоставляются в рамках акции Posta Moldovei Ajutor financiar de stat, передает nokta.md

”Poșta Moldovei» сообщает, что не проводит указанной акции и данная информация является фейком.

«Мы призываем вас не переходить по ссылкам под эгидой ”Poșta Moldovei” на поддельные сайты с информацией о лотереях и выигрышах. Ни в коем случае не переводите деньги на указанные счета! Это попытка мошенников завладеть вашими личными данными», — сообщили в госпредприятии.

Единственным надежным источником информации о ”Poșta Moldovei” является официальный сайт posta.md.

При этом компания не берет на себя ответственность за действия введенных в заблуждение клиентов и за любые суммы, переведенные ими на сомнительные счета.

Для проверки информации следует обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону 022 270-044, либо писать на адрес электронной почты: information@posta.md.

В Молдове появился новый тип мошенничества под видом "Пошта Молдовей"

nokta.md
  • Сегодня, 10:54
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