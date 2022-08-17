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Въезд в Белоруссию со стороны ЕС станет платным

Въезд в Белоруссию со стороны ЕС станет платным

Въезжающие в Белоруссию на автомобиле должны будут оплатить регистрацию в электронной очереди на границе. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Указ отменяет бесплатное размещение машин в зоне ожидания, а также услугу платного бронирования времени въезда машин из зоны ожидания в пункт пропуска, сообщает eadaily.com

«Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера

Отмечается, что часть полученных денег пойдет в Государственный пограничный комитет «для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы».

«Совет министров определит порядок и размер таких перечислений», — говорится в сообщении.
Напомним, система электронной очереди действует в восьми пунктах пропуска на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Ранее местным властям было дано право вводить налог на выезд из Белоруссии.

  • Сегодня, 09:06
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