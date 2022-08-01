Из Украины выехали 22 тысячи учителей-это 5% от общего количества педагогов, сообщил в ходе брифинга образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, пишет korrespondent
"Нехватки педагогов из-за того, что они за границей, не будет. Это даже хорошо, что они там. Потому что могут работать в украинских школах, могут осуществлять дистанционное обучение", - отметил омбудсмен.
Также Горбачев рассказал, что за пределами Украины находится, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1,5 миллиона детей школьного возраста.
"В Украине в этом году будет гораздо меньшая наполненность школ, сейчас даже есть проблема с формированием первых классов", - заявил омбудсмен.
Ранее Горбачев сообщал, что учителя в Украине стали зарабатывать меньше, а Минобразования предоставило школам полную свободу в выборе формата обучения.Каждое учебное заведение будет определять продолжительность и структуру учебного года, продолжительность учебной недели и учебного дня, время занятий и отдыха.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время селекторного совещания о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения рассказал о структуре образовательного процесса в школах. Многие вопросы в новом учебном году будут определяться не органами управления образованием, а каждым учебным заведением. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"В соответствии с постановлением КМУ "О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине", образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года", - сказал министр.
Как сообщил Шкарлет, 2022-2023 учебный год может занять больше или меньше 175 дней. Соответствующие изменения внесены в законодательство. Каждое учебное заведение будет определять продолжительность и структуру учебного года, продолжительность учебной недели (пять или шесть дней) и учебного дня, время занятий и отдыха.
Ранее в Минобразования рассказали о формате нового учебного года. Рассматривается вариант, в рамках которого часть дисциплин будет преподаваться в очном режиме, а часть - в онлайн-формате.
Также сообщалось, что лишь 23% украинских школ готовы к очному обучению.
В некоторых городах страны, в частности в Харькове, праздник первого звонка проводить не будут, а учебный год начнут только в дистанционном формате.