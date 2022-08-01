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Moldovagaz распорядилась отключить газовые установки 2 тыс. потребителей-должников

Moldovagaz распорядилась отключить газовые установки 2 тыс. потребителей-должников

Moldovagaz информирует небытовых потребителей об истечении 15 августа 2022 г. срока оплаты платежного счета, выставленного за июль. 2002 небытовых потребителя должны поставщику 75,526 млн леев за природный газ, сообщает noi.md

«Это обстоятельство обусловливает невозможность исполнения Moldovagaz своего платежного обязательства перед внешним поставщиком, достигаемого непосредственно своевременной оплатой конечными потребителями использованных объемов природного газа», — говорится в сообщении компании.

Поэтому Moldovagaz распорядилась отключить газовые установки потребителей-должников.

Подача природного газа будет возобновлена после полной оплаты причитающегося платежа за природный газ и тарифа на повторное подключение. При этом, во избежание накопления задолженности за потребленный природный газ, небытовой потребитель будет уплачивать авансом платеж за природный газ до 12 месяцев. Компания просит конечных потребителей погасить задолженность за поставленный природный газ.
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