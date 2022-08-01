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Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представителю преступной группировки конца 90-х

Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представителю преступной группировки конца 90-х

На основании доказательств собранных Главным следственным управлением Верховный суд ПМР вынес обвинительный приговор 54-летнему Олегу Карабанову.

Он признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса ПМР: покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Также ему инкриминировался ряд особо тяжких преступлений, в том числе убийств, совершенных в 1998-2000 годах в составе организованной преступной группы.

Олег Карабанов, являясь активным членом устойчивой вооруженной группы, в конце 90-х годов совершил ряд умышленных убийств и других тяжких преступлений. С 1999 года разыскивался правоохранительными органами ПМР. Тогда же в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде ареста и вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР

Всё это время, около 20 лет, Карабанов скрывался в доме своей матери в городе Бендеры, по ул. Титова 3, превратив его в своё убежище. Там он построил потайные ходы, а двор превратил в лабиринт. Так Карабанов все эти годы успешно прятался от окружающего мира. Он никуда не выходил, его не видели ни соседи, ни знакомые. О его месте обитания знали только мать и сестра. Сотрудники милиции, неоднократно посещавшие этот дом, не заподозрили, что разыскиваемый скрывается в его специально обустроенных потайных помещениях.

Только 14 января 2020 года у Карабанова произошел срыв: его матери не было дома, он, употребив крепкие спиртные напитки, около 22 часов 10 минут, в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись пистолетом «ПМ» вышел из своего убежища на улицу. Подойдя к соседнему домовладению, стал сильно стучать в калитку, а когда на стук из дома вышел хозяин, открыл по нему стрельбу из пистолета, причинив мужчине ранение левой ноги. Соседи, услышавшие выстрелы, вызвали милицию и скорую помощь потерпевшему.

Карабанов попытался скрыться на территории средней школы №9, где вскоре был обнаружен сотрудником Бендерского УВД, в которого преступник произвел три прицельных выстрела. От полученных ранений милиционер скончался.

В ходе проведенной спецоперации, особо опасного преступника задержали на территории домовладения, где он прятался все эти годы. Там же при обыске изъяли поддельный паспорт на имя гражданина Украины с фотографией Карабанова, гранату Ф-1, два пистолета и боеприпасы к ним.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы Карабанов был признан вменяемым.

Судебный процесс по делу Олега Карабанова длился более полутора лет. Вердикт Верховного суда – пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу, осуждённый и его защитник обжаловали данное судебное решение.

sk.gospmr.org
  • Сегодня, 12:40
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