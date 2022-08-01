Работники речного порта заканчивают расчистку русла Днестра. У причала гребной базы в Бендерах были большие мели, до середины реки можно было дойти пешком. Сейчас русло чистят, углубляют дно, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры
«Работы мы начали где-то 25 июля, и продолжаются до сегодняшнего дня. Цель понятна - почистить и обеспечить подход к понтону, причалу», - пояснил и.о. директора ОАО «Бендерский речной порт» Александр Брынзан.
Работы ведут по поручению Президента. Со дна реки подняли свыше четырех тысяч тонн грунта.
«Грунт, который мы извлекаем, состоит в основном из камней, гравия крупного. Он слежавшийся и очень тяжело выбирается», - добавил Александр Брынзан.
Большую часть работ выполнят до конца августа, здесь планируют провести соревнования по гребле. В регате будут участвовать команды министерств и ведомств, в том числе госадминистрации Бендер и местного Совета депутатов.