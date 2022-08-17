Варианты реформирования сектора национальной безопасности Молдавии обсудила 17 августа президент республики Майя Санду с директором Румынской разведывательной службы Эдуардом Раулем Хельвигом, находящимся с рабочим визитом в Кишиневе.
Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной безопасности, связанными с военной ситуацией в соседней Украине. Отдельное внимание собеседники уделили анализу рисков, связанных с активизацией торговли оружием, террористической деятельности и кибератак, радикализации и дезинформации общества, пишет eadaily.com
Глава государства упомянула в ходе обсуждения задачи безопасности, которые стоят перед профильными учреждениями Республики Молдавия, выделив «прозрачность деятельности Службы информации и безопасности (СИБ), развитие эффективного парламентского механизма контроля в сфере национальной безопасности, повышение доверия граждан к органам, отвечающим за безопасность информационного пространства страны и эффективное региональное и международное сотрудничество».
В прошлом месяце СИБ, находящаяся в прямом подчинении президента Молдавии, сменила своего руководителя. Новым директором главной молдавской спецслужбы назначен человек не из системы, основной задачей которого была обозначена реформа ведомства. Им стал бывший директор департамента «Хорошее управление» Фонда Сорос-Молдова (иностранная НПО, признана нежелательной в РФ) Александр Мустяцэ.