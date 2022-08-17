Dnestr.TV

 
0

Молдавские спецслужбы реформируют по румынскому образцу

Молдавские спецслужбы реформируют по румынскому образцу

Варианты реформирования сектора национальной безопасности Молдавии обсудила 17 августа президент республики Майя Санду с директором Румынской разведывательной службы Эдуардом Раулем Хельвигом, находящимся с рабочим визитом в Кишиневе.

Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной безопасности, связанными с военной ситуацией в соседней Украине. Отдельное внимание собеседники уделили анализу рисков, связанных с активизацией торговли оружием, террористической деятельности и кибератак, радикализации и дезинформации общества, пишет eadaily.com

Глава государства упомянула в ходе обсуждения задачи безопасности, которые стоят перед профильными учреждениями Республики Молдавия, выделив «прозрачность деятельности Службы информации и безопасности (СИБ), развитие эффективного парламентского механизма контроля в сфере национальной безопасности, повышение доверия граждан к органам, отвечающим за безопасность информационного пространства страны и эффективное региональное и международное сотрудничество».

В прошлом месяце СИБ, находящаяся в прямом подчинении президента Молдавии, сменила своего руководителя. Новым директором главной молдавской спецслужбы назначен человек не из системы, основной задачей которого была обозначена реформа ведомства. Им стал бывший директор департамента «Хорошее управление» Фонда Сорос-Молдова (иностранная НПО, признана нежелательной в РФ) Александр Мустяцэ.


  • Вчера, 20:51
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна