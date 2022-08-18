Dnestr.TV

 
0

Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве броневик, подаренный ими ВСУ

Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве броневик, подаренный ими ВСУ

Подаренная Эстонией Украине бронемашина Mamba досталась российским военным в качестве трофея. Теперь она экспонируется на выставке «Армия-2022» в Москве. О неожиданной находке на выставке заявили представители эстонских медиа, пишет glavny.tv

«Россия выставила на всеобщее обозрение боевую бронированную машину Mamba, которую Эстония передала Украине после начала войны и которая в июне в поврежденном состоянии попала к российским военным», — говорится в сообщении военкоров в Тelegram

Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве броневик, подаренный ими ВСУ

Армия Эстонии активно снабжает вооружениями укронацистов, зачастую в ущерб собственной обороноспособности. В частности, известно, что некоторые бронемашины Mamba переданы Эстонией напрямую печально знаменитому батальону неонацистов "Кракен", который является подразделением полка неонацистов "Азов", пишет tsargrad.tv

Сообщалось, что террористам передано 7 таких автомобилей.

Бронированный автомобиль Mamba Mk2 EE, боевая масса которого составляет 6500 кг, не предназначен для действий на переднем крае. Вооружение бронеавтомобиля - это 12,7-мм американский крупнокалиберный пулемёт M2HB.
  • Сегодня, 09:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна