Подаренная Эстонией Украине бронемашина Mamba досталась российским военным в качестве трофея. Теперь она экспонируется на выставке «Армия-2022» в Москве. О неожиданной находке на выставке заявили представители эстонских медиа, пишет glavny.tv
«Россия выставила на всеобщее обозрение боевую бронированную машину Mamba, которую Эстония передала Украине после начала войны и которая в июне в поврежденном состоянии попала к российским военным», — говорится в сообщении военкоров в Тelegram
Армия Эстонии активно снабжает вооружениями укронацистов, зачастую в ущерб собственной обороноспособности. В частности, известно, что некоторые бронемашины Mamba переданы Эстонией напрямую печально знаменитому батальону неонацистов "Кракен", который является подразделением полка неонацистов "Азов", пишет tsargrad.tv
Сообщалось, что террористам передано 7 таких автомобилей.
Бронированный автомобиль Mamba Mk2 EE, боевая масса которого составляет 6500 кг, не предназначен для действий на переднем крае. Вооружение бронеавтомобиля - это 12,7-мм американский крупнокалиберный пулемёт M2HB.