Киев приготовил ядерные спички, которые могут вспыхнуть в любой момент. Об этом не раз заявляли в России, предупреждая европейские страны о большой опасности, которой подвергает их украинское командование и власти. Сейчас е стало известно о провокации, которую ВСУ готовят на Запорожской АЭС. Детали сообщили в Минобороны России, пишет "Царьград"
По данным оборонного ведомства, украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Итогом провокации планируется обвинение в адрес России в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.
В Минобороны уточнили, что ВСУ полным ходом готовятся к этой провокации. Командование группировки "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения. Боевиков подразделений 108-й бригады теробороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, оперативно учат действиям в условиях радиационного заражения местности.
704-му полку РХБЗ ВСУ, который к завтрашнему дню завершит сосредоточение в районе Запорожья, отводят роль фиксаторов аварии на ЗАЭС. Они также будут должны провести комплекс мероприятий по демонстрации якобы ликвидации последствий аварии.
Удар по ЗАЭС украинское командование намерено нанести с позиций в районе Никополя. Ответственность ВСУ возложат на русские войска.
В Минобороны России в очередной раз напомнили о том, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у русских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. В ведомстве добавили, что продолжают предпринимать необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
Ядерный шантаж
Комментируя действия Киева в вопросе Запорожской АЭС, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина занимается настоящим ядерным шантажом.
Ранее РИА Новости сообщили о том, что диалог с МАГАТЭ и ООН по поводу визита представителей международной организации на Запорожскую АЭС ведётся в рабочем режиме. Киев предложил отправить спецпредставителей МАГАТЭ через свою территорию, то есть фактически через линию фронта. Россия готова предоставить представителям возможность добраться до станции безопасным путём.
Между тем ВСУ продолжают обстрелы станции, что грозит ядерной катастрофой невиданных прежде масштабов.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что ВСУ прицельно бьют по хранилищу ядерного топлива и системе охлаждения реактора ЗАЭС. Чиновник подчеркнул, что в обоих случаях обстрел чреват ядерной катастрофой.
Добавим, что бывший начальник инспекции по надзору за радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил, что в случае аварии на Запорожской АЭС, которой так упорно добиваются украинцы, пострадает сама Украина, а также девять стран Восточной и Южной Европы. Речь идёт о Турции, Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве.
По словам экспертов, украинские власти либо пытаются шантажировать Россию, угрожая взорвать АЭС, если русские войска не остановят продвижение, либо добиваются ввода на станцию инспекторов МАГАТЭ, которые проследят, чтобы русские не перенаправили всю энергию на подконтрольные территории. В противном случае Украину ждёт сильнейший энергетический кризис.