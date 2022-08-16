Президент Молдовы Майя Санду в рамках визита в Бельцы посетила редакцию «СП», где дала расширенное интервью. Среди тем, которые обсудили в эфире, был вопрос о том, что будет с поставками газа в Молдову если Газпром остановит подачу газа. Отвечая на вопрос журналиста, Санду заявила что Приднестровье не платит за газ, а оплачивают его потребители Молдовы. По её словам, причин для остановки газа Газпромом нет, так как Молдова платит по счетам, и она удивлена что идёт речь о долгах с 1994 года.
"Правый берег платит за газ, а Левый берег не платит! Когда "Энергоком", который будет покупать газ для всей страны, будет покупать газ, то это будет для Правого берега. А кто будет платить, на Левом? Считаем неправильным, чтобы правобережные потребители оплачивали"- заявила Майя Санду.
Так же она заявила, что Кишинев не хочет эскалации вокруг Приднестровья: "Мы не хотим эскалации, и мы это уже показали и делаем все, что возможно, чтобы не было никакой эскалации. Потому что эскалация не выгодна никому. Ни нам, ни людям на Левом берегу".
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таймкоды:
38:08 - журналист о конспирологической версии,согласно которой Молдове выгодно отключение Газпромом газа, чтобы решить "приднестровскую проблему". "ПРИДНЕСТРОВЬЕ ДОЛЖНО ЛИБО ЗАМЁРЗНУТЬ ЛИБО ПРИЙТИ К НАМ"- рассуждает журналист "СП". Отвечая на вопрос Санду заявила, что:"мы печёмся о наших гражданах в Приднестровье"
38:45 -Санду заявила о мирном решении приднестровского вопроса
Кишинев в газовой игре с Москвой ставит на Приднестровье, а гагаузы подталкивают президента Молдавии к переговорам с Россией- "Независимая газета"
Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить «Газпрому» за газ в августе. На просьбу об отсрочке поставщик не ответил. Но, по словам Чебана, из Москвы «получен сигнал»: в конце августа возможно обсуждение ситуации. При неблагоприятном исходе власти Молдавии объявят о расторжении газового соглашения с Москвой, заметил «НГ» лидер Социал-демократической партии Виктор Шелин. Против такой перспективы выступила Гагаузская автономия. Один из организаторов протестов Иван Кыльчик сказал «НГ», что гагаузы требуют от властей страны начать переговоры с Москвой или уйти в отставку, пишет "Независимая газета"(НГ) ng.ru
В «Молдовагаз» отметили, что «из Москвы получен сигнал: к концу августа должно состояться обсуждение, и в этом вопросе появится ясность».
Обсуждение планируется в виде видеоконференции, в ходе которой, пояснили молдавские чиновники, «мы поймем, какие планы у «Газпрома». Судя по анонсированному правительством сценарию по ограничению поставок природного газа с перечнем мер по рационализации использования энергоресурсов, от августовской конференции в молдавской столице ничего хорошего не ждут. В связи с этим лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин полагает, что в сентябре власти РМ могут объявить народу о расторжении контракта с «Газпромом». Молдавский политик сказал «НГ», что осенью ожидаются массовые акты протеста населения.
Но они уже идут в Гагаузской автономии. А 27 августа – в День независимости Молдавии гагаузы грозят перенести их в Кишинев. В связи с этим президент РМ Майя Санду в интервью румынскому агентству Hotnews заявила: «Есть определенные попытки дестабилизации обстановки в Гагаузии со стороны отдельных лиц и групп, которые, по нашему мнению, работают на иностранные интересы». В личной беседе с главой Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым Санду назвала страну, на которую «работают гагаузы». «Вы ждете, чтобы на границу Гагаузии пришла Россия», – пересказал «НГ» свою беседу с президентом РМ Константинов, добавив: «Не любят они (власти РМ. – «НГ») нас».
Спикер Народного собрания пояснил «НГ», что ситуация в автономии катастрофическая: засуха уничтожила урожай, а цены на газ стали в шесть раз дороже. В этой ситуации гагаузы настаивают, чтобы президент Майя Санду и премьер Наталья Гаврилица отправились в Москву и начали переговоры по газу. С этими требованиями гагаузы выходят на акции протеста в городах автономии.
Один из организаторов митингов в Гагаузии Иван Кыльчик сказал «НГ», что протесты будут продолжаться. Он назвал основные требования: «Власти Молдовы должны начать переговоры с Россией по газу. А также по запрету на ввоз в РФ фруктов, овощей и винограда. Гагаузия также попала в этот список. Пусть едут и договариваются. Или уходят в отставку».
Иван Кыльчик также сказал, что в Гагаузии 19 августа будут отмечать 32-летие провозглашения Гагаузской Республики. Она была объявлена независимой от Молдавии. Однако в 1994 году парламент Молдавии принял закон о Гагаузской автономии в составе РМ. Гагаузы пошли на соглашение с Кишиневом, но предупредили, что в случае нарушения их прав могут вернуться к идее самостоятельной республики. А пока они борются за восстановление отношений Кишинева с Москвой, в том числе и в области поставок газа.
В Кишиневе между тем пытаются разыграть в переговорах с Москвой карту Приднестровья. О том, что власти республики никогда не согласятся на прямые поставки газа Приднестровью, если Молдавии в этом откажут, предупредил вице-премьер Андрей Спыну, которого в республике считают главным переговорщиком с Москвой. Именно он от имени правительства Республики Молдова (РМ) подписал в октябре минувшего года договор с «Газпромом» с новой формулой цены «на условиях молдавской стороны». А в нынешнем году оказалось, что молдаване перехитрили сами себя, сделав ставку на биржевые европейские цены. Цены там неподъемные даже для более богатых, чем Молдавия, стран. Попытки Кишинева купить какие-то объемы в Румынии оказались неудачными: румынам не хватает собственного газа и приходится докупать все тот же российский, хотя и в ЕС. На днях администрация г. Яссы предложила помощь соседям, но ее, по оценкам молдавских экспертов, хватит на 10 дней. Если все же Бухарест поставит соседям какой-то объем топлива зимой, то оно будет использовано только в правобережной Молдавии. Приднестровью, расположенному на левом берегу Днестра, на помощь Кишинева рассчитывать не следует. Об этом заявил ряд молдавских политиков и чиновников, в том числе и Андрей Спыну.
Однако, когда надежды не только на помощь, но на закупки газа в ЕС не оправдались, в Кишиневе заговорили о том, что Россия не может не пожалеть пророссийский регион. А так как газ поступает в Приднестровье через Молдавию, то Кишинев может перекрыть вентиль на трубе, если ему откажут в поставках.
При этом РМ отказывается признавать долги за российский газ Приднестровья, достигающие 7 млрд долл. Но и не разрешают непризнанной республике выплатить эту сумму напрямую «Газпрому». Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский говорил о готовности Тирасполя оплатить газовые счета, пишет НГ По его словам, власти Приднестровья направили письмо премьер-министру РМ Наталье Гаврилице с просьбой предоставить лицензию для правовых отношений с поставщиком. Но в Кишиневе делать это отказались, настаивая, чтобы Тирасполь перечислил деньги в Молдавию, а она уже сама погасит долги региона.
Однако приближается 20 августа, когда РМ должна по контракту перечислить деньги за использованный в июле российский газ плюс аванс за половину текущего месяца. И опять у Кишинева проблемы – нет денег. Ранее из-за возникновения такой ситуации в республике ввели чрезвычайное положение, позволяющее правительству без согласования с парламентом изъять необходимую сумму из госказны. Чтобы «Молдовагаз» сама могла платить по счетам, повысили тарифы для населения, но граждане перестали платить. И денег опять не хватило, несмотря на отключения с 1 августа газа должникам.
«Единственное, что сейчас может нам помочь, – это отсрочка и перенос выплаты необходимой суммы на четвертый квартал», – заключил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Напомним, Молдова, подписывая газовый контракт в октябре прошлого года, настояла на проведении аудита своего исторического долга поставщику. «Газпром» согласился на аудит задолженности, но с условием, что после него Кишинев погасит долг. Молдавские власти собирались выйти на подписание соглашения об урегулировании долга к маю, заявку на поиск аудитора они подали в январе, но тогда тендер провалился. Сейчас Кишинев все-таки договорился с британской компанией Forensic Risk Alliance & Co и норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. По его словам, европейские фирмы проведут аудит задолженности за российское топливо до января следующего года. Очевидно, что Москве не стоит ожидать возврата 700 с лишним млн долл. раньше этого времени.