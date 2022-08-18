Одна из киевских кондитерских придумала "гениальную" бизнес-модель, рассчитанную на самых оголтелых нацистов и титушек. Она начала выпускать кексы, "украшенные" сделанными на похоронах фотографиями матерей и жён погибших русских солдат. Владелец заведения очевидно решил, что снимок убитой горем русской женщины в слезах обрадует украинского "патриота", пишет "Царьград"
Подписи у кексов соответствующие: "Сочные мамки 200-х орков" (имеется в виду убитые солдаты: грузом-200 военные называют гробы с телами), "Красота!", "С начинкой!".
Отметим, что подобные издевательства происходят не впервые. Ранее предприимчивые украинские кафе включали в меню блюда "Жареный колорад", "Сепар в сметане" и так далее. Кроме того, украинские военные часто выкладывают в сеть видеоролики, на которых они звонят матерям и жёнам погибших русских солдат, чтобы лично сообщить им об убийстве их сыновей и мужей и посмеяться над их горем.