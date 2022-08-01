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Президентскую стипендию в новом учебном году получат 100 человек

Президентскую стипендию в новом учебном году получат 100 человек

На Президентскую стипендию в новом учебном году претендовали 130 студентов. Республиканская стипендиальная комиссия утвердила 100 кандидатур из списка. В числе стипендиатов – 37 студентов высших учебных заведений и 48 студентов, которые учатся в учебных заведениях системы среднего профессионального образования.

Республиканская стипендиальная комиссия определила получателей государственной стипендии Президента ПМР.

Как сообщила пресс-служба Министерства просвещения, комиссия утвердила 100 кандидатур из списка, включавшего 130 претендентов.

В числе стипендиатов – 37 студентов высших учебных заведений (сумма стипендии составит 77 расчетных уровней минимальной заработной платы), 48 студентов, которые учатся в учебных заведениях системы среднего профессионального образования (69 РУ МЗП).

Кроме того, в число стипендиатов вошли двое обучающихся по программам начального профессионального образования (размер стипендии – 62 РУ МЗП), трое учащихся, посещающих спортивные школы, четверо – музыкальные, художественные и школы искусств, и четверо посещающих кружки (размер их стипендии составит 40 РУ МЗП).

Государственная стипендия Президента ПМР назначается аспирантам, клиническим ординаторам, студентам государственных вузов и средних учебных заведений, обучающимся за счет республиканского бюджета на дневной (очной) форме обучения, а также учащимся организаций дополнительного образования, достигшим высоких результатов в учебной, научной, творческой, спортивной деятельности и принимавшим активное участие в общественной жизни.

Стипендия назначается сроком на один учебный год - с 1 сентября по 30 июня.
  • Сегодня, 12:38
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