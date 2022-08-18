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Власти Молдовы под предлогом учений ввели в Гагаузию спецназ полиции

Власти Молдовы под предлогом учений ввели в Гагаузию спецназ полиции

Жители Комрата сегодня, 18 августа, увидели на центральных улицах города спецтранспорт и сотрудников бригады полиции особого назначения Fulger. Сотрудники были экипированы бронежилетами и стрелковым оружием, пишет eadaily.com

В МВД РМ пояснили, что спецназ прибыл в столицу Гагаузии в связи с проведением учений. Однако администрацию автономии об этом никто не уведомил.

«По сценарию, группа террористов захватила один из корпусов Комратского госуниверситета и спецназ должен освободить студентов и преподавателей», — уточнила по факту пресс-служба МВД.

На фоне серий акций протеста, которые последние несколько недель проходят в Гагаузской автономии, на которых звучат призывы к отставке правительства, к досрочным президентским и парламентским выборам власть опасается, что ситуация выйдет из-под контроля, поэтому было принято решение ввести туда отряды полицейского спецназа. Об этом стали писать местные соцсети.

«В связи с распространившейся в Интернете информацией о применении в Комрате бригады спецназначения IGP Fulger мы хотели бы отметить, что это тактические учения, которые постоянно организовывались для проверки способности сотрудников к реагированию и вмешательству. Такие учения будут проводиться по всей стране», — ответили в полиции.

  • Сегодня, 13:06
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