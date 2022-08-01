ВСУ получили спутник, на который жители страны собрали около 16,3 миллиона долларов. Украинские волонтеры на пожертвования арендовали один из спутников компании ICEYE. Волонтерский фонд Сергея Притулы оплатил бессрочную аренду финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE для нужд Вооруженных Сил Украины в бессрочное пользование. Изначально деньги собирались на Байрактары, но турецкая компания Baycar отказалась их принимать и пообещала передать беспилотники бесплатно, пишет korrespondent
"Мы купили спутник", - заявил 18 августа в своем видеообращении руководитель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула. В рамках проекта Народный Байрактар фонд собрал 600 миллионов гривен на покупку ударных беспилотников. Но турки обязались бесплатно предоставить Украине три Байрактара.
Как рассказал Притула, после переговоров с министерством обороны Украины были принято решение приобрести полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.
"Это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании ICEYE. Этот доступ мы выкупили на более чем год вперед. Отныне наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. Хлопков будет много!", - сказал политик.
Он добавил, что спутник отныне в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины.
ICEYE пишет, однако, что по сделке они передадут "все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом". Сам аппарат будет эксплуатироваться компанией.
Компания-оператор также более чем на год предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков всего своего созвездия спутников.
Аппараты группировки ICEYE наблюдают Землю в микроволновом (SAR) диапазоне, что позволяет получать снимки поверхности в любое время суток и при любых погодных условиях. Обычно данные обновляются раз в несколько часов, что позволяет наблюдать театр военных действий на тактическом уровне.
Принцип действия аппаратуры простыми словами: радар с синтезированной апертурой на спутнике будет отправлять микроволны на Землю и принимает отраженный сигнал для создания изображения целевой области. SAR-мониторинг обеспечивает круглосуточные данные даже при облачности, когда оптические спутники менее эффективны.
Дополнительные преимущества SAR-технологии заключаются в высокой частоте и своевременности получения изображений, что идеально подходит для обнаружения объектов, отслеживания целей, мониторинга активности и многого другого.
Владея крупнейшей в мире группировкой SAR-спутников (21 аппарат), ICEYE пишет, что "является единственной организацией в мире, предлагающей своим клиентам быструю доставку высокоточных SAR-данных, что позволяет им полностью контролировать свою миссию".
Разрешение фото - до 25 сантиметров на пиксель (зависит от ширины сканирования). Это позволяет различать на микроволновых снимках отдельных людей. Таким образом, эти спутники мощнее, чем аппараты известной компании Maxar, у них разрешение - 30 сантиметров.