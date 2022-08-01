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ГТК ПМР напоминает гражданам о порядке вывоза из республики ряда товаров

ГТК ПМР напоминает гражданам о порядке вывоза из республики ряда товаров

ГТК ПМР напоминает о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров, вывозимых физическими лицами с таможенной территории республики.

Согласно правовым актам к товарам для личного пользования, вывозимым с таможенной территории ПМР, не относятся и подлежат письменному таможенному декларированию:

*Товары, перемещаемые в количестве, превышающем 250 кг каждого наименования:
пески природные, галька, гравий, щебень, известняк, дробленый камень, портландцемент.

*Товары, перемещаемые в количестве, превышающем 100 кг каждого наименования:
нут, пшеница, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, семена рапса или кользы, семена подсолнечника, семена и плоды прочих масличных культур.

*Древесина топливная хвойных и лиственных пород, вывозимая в общем количестве, превышающем 100 кг в течение календарного года.

*Также письменному декларированию в местах перемещения товаров через таможенную границу ПМР подлежат товары, помещаемые отечественными индивидуальными предпринимателями под таможенную процедуру экспорта.

Декларирование данной категории товаров осуществляется с использованием таможенной декларации формы ТД-1.

Таким образом:

*Товары для личного пользования, облагаемые таможенными пошлинами, приобретенные иностранным физическим лицом на таможенной территории ПМР и вывозимые этим иностранным физическим лицом с превышением норм беспошлинного вывоза, декларируются с использованием бланка таможенной декларации ТД-1 с уплатой таможенных платежей в отношении части, превышающей нормы беспошлинного вывоза.

*Прочие товары для личного пользования, не облагаемые пошлинами и налогами, стоимость которых превышает в эквиваленте 1 000 долларов США, приобретенные на таможенной территории ПМР отечественным и иностранным физическим лицом и вывозимые ими в сопровождаемом багаже, декларируются с использованием ТД-1 с уплатой сбора за таможенные операции.

*Товары для личного пользования, вывозимые отечественным и иностранным физическим лицом в пределах норм беспошлинного вывоза, декларируются в письменной форме по желанию лица – с использованием ТД-4 без уплаты сбора за таможенные операции.

*Товары, вывозимые с таможенной территории ПМР, не относящиеся к товарам для личного пользования и (или) заявляемые как используемые для коммерческих целей, декларируются индивидуальными предпринимателями с использованием ТД-1 в порядке электронного декларирования и с уплатой всех причитающихся таможенных платежей.
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