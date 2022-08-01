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Молдова стала крупным экспортером нефтепродуктов

Молдова стала крупным экспортером нефтепродуктов

Республика Молдова и раньше экспортировала нефтепродукты, но в объеме всего 10-20 млн долларов в год, или 2,5-5 млн долларов ежеквартально, передает ipn.md

События на Украине внезапно превратили Республику Молдова в регионального игрока на рынке нефтепродуктов. Экспорт нефтепродуктов Республики Молдова за один квартал увеличился в 50 раз и достиг 190 млн долларов во втором квартале 2022 года.

"В годовом исчислении, экспорт Республика Молдова увеличился до 200 млн долларов, и это ставит нефтепродукты на четвертое место в рейтинге молдавского экспорта", - уточняет эксперт ИРСИ „Viitorul”, экономист Вячеслав Ионицэ.

Молдова стала крупным экспортером нефтепродуктов
  • Сегодня, 09:54
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