Республика Молдова и раньше экспортировала нефтепродукты, но в объеме всего 10-20 млн долларов в год, или 2,5-5 млн долларов ежеквартально, передает ipn.md
События на Украине внезапно превратили Республику Молдова в регионального игрока на рынке нефтепродуктов. Экспорт нефтепродуктов Республики Молдова за один квартал увеличился в 50 раз и достиг 190 млн долларов во втором квартале 2022 года.
"В годовом исчислении, экспорт Республика Молдова увеличился до 200 млн долларов, и это ставит нефтепродукты на четвертое место в рейтинге молдавского экспорта", - уточняет эксперт ИРСИ „Viitorul”, экономист Вячеслав Ионицэ.