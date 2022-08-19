В роддоме Комрата впервые за два года родился малыш весом более чем в 5 килограмм, сообщает gagauzinfo
"От пяти килограмм и больше считается гигантский плод. Такое бывает нечасто. Но роды прошли без серьезных осложнений. Ребенок родился в срок, было обвитие пуповины, но малыш выписан домой здоровым", - рассказал принимавший роды акушер-гинеколог Максим Добриогло.
29-летяя мама малыша чувствует себя нормально. Она поблагодарила команду врачей и весь медицинский персонал за своевременно оказанную помощь и за «тёплое человеческое отношение».