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В Гагаузии родился ребенок-богатырь

В Гагаузии родился ребенок-богатырь

В роддоме Комрата впервые за два года родился малыш весом более чем в 5 килограмм, сообщает gagauzinfo

"От пяти килограмм и больше считается гигантский плод. Такое бывает нечасто. Но роды прошли без серьезных осложнений. Ребенок родился в срок, было обвитие пуповины, но малыш выписан домой здоровым", - рассказал принимавший роды акушер-гинеколог Максим Добриогло.

29-летяя мама малыша чувствует себя нормально. Она поблагодарила команду врачей и весь медицинский персонал за своевременно оказанную помощь и за «тёплое человеческое отношение».
  • Сегодня, 10:10
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