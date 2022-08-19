Dnestr.TV

 
0

В бундестаге призвали немедленно запустить "Северный поток — 2"

В бундестаге призвали немедленно запустить "Северный поток — 2"

Вице-спикер парламента Германии Вольфганг Кубики призвал немедленно запустить газопровод "Северный поток - 2", сообщают РИА Новости.

Кубики, который в парламенте представляет Свободную демократическую партию Германии (СвДП), считает запуск "Северного потока - 2" необходимой мерой для заполнения немецких ПГХ и подготовки страны к отопительному периоду.

Кубики заявил, что такая мера необходима, чтобы как можно скорее заполнить газовые хранилища на зиму.

«Нет веских причин не открывать «Северный поток - 2». Если по этому пути к нам будет поступать больше газа, может быть, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не замерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерб», - подчеркнул вице-спикер бундестага.

Кубики отметил, что «СП-2» можно будет снова закрыть, как только резервуары для хранения газа будут заполнены.

«И другие газопроводы тоже, как только мы станем независимыми. Но мы еще не такие», - сказал он.

В конце февраля после признания Россией ДНР и ЛНР Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2».

В Кремле заявили, что невозможным запуск газопровода сделала «истерическая реальность», но в будущем судьбу газопровода оценят «трезво». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что инфраструктура «Северного потока-2» готова и «никуда не денется».

В июне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод готов к работе и поставки в ЕС по нему можно запустить «хоть сейчас». Однако в немецком Министерстве экономики и защиты климата подчеркнули, что «СП-2» не сертифицирован и не может быть запущен.

  • Сегодня, 12:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна