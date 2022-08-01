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Укрзализныця ввела настольные игры в поездах

Укрзализныця ввела настольные игры в поездах

Настольные игры помогут пассажирам снять стресс, считают в Укрзализныци. Бесплатно поиграть в настольные игры можно на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль и Ужгород.

Пассажиры международных пассажирских поездов, следующих в Польшу, Венгрию и Австрию, а также на Закарпатье получили возможность поиграть в настольные игры. Об этом сообщает пресс-служа Укрзализныци

Указано, что были выбраны 100 вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль и Ужгород. Их "экипировали" шахматами, шашками, нардами и эксклюзивной игрой Железная дорога.

В УЗ пояснили, что считают такую идею актуальной, поскольку настольные игры помогают снять стресс, развивают логическое и стратегическое мышление, к тому же это названо "приятным бесплатным бонусом" к поездке поездом.

"Бесплатная игротека будет расширяться в ближайшее время, а приобрести дополнительные игры по желанию можно будет у проводника", – говорится в сообщении.

  • Сегодня, 12:23
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