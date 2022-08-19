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Просто бизнес: дрова в Молдове в 5 раз дороже себестоимости

Просто бизнес: дрова в Молдове в 5 раз дороже себестоимости

Себестоимость 1 складометра дров в Молдове составляет 170 леев, в то время как установленная государством цена – 800 леев за складометр, без учета транспортных расходов. Об этом сообщил в соцсетях сотрудник Национального парка "Орхей" Ильян Кашу, передает omg.md

По его данным, затраты лесных хозяйств Госпредприятия "Moldsilva" составляют около 170 леев.

"Вычитаем эту сумму из цены продажи и выходим на чистую прибыль государственных лесных хозяйств в размере 630 леев. Только на одном складометре", - пишет Кашу.

Он отметил, что при запланированной заготовке 1 миллиона складометров дров в зимний период составит 630 миллионов леев.

"И это в условиях, когда дрова, в отличие от российского газа и электричества Молдавской ГРЭС, являются народной собственностью", - добавил Кашу.

Ранее уже сообщалось, что правительство установило цену дров в пределах 550 – 875 леев за 1 складометр для твердых пород деревьев.

Напомним, что ранее Правительство Приднестровья ввело экспортную сезонную таможенную пошлину на колотую топливную древесину. Она составит 2 цента США за килограмм и будет действовать до конца отопительного периода, то есть до 1 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

«Наблюдается увеличение спроса и роста цены реализации топливной древесины, что может привести к существенному росту экспорта этих товаров и, как следствие, дефицита на внутреннем рынке Приднестровья», - рассказал на заседании Президиума Правительства вице-премьер - министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник. Он отметил, что с этим и связано установление пошлины. Ее введение позволит привлечь и дополнительные средства в госбюджет.

Без уплаты таможенной пошлины древесину из Приднестровья смогут вывозить только физические лица – для личных нужд, не более 100 кг и не чаще одного раза в год.

«Мы ожидаем роста спроса на древесину топливную, и он будет. Мы видим, что сегодня происходит в Европе», — подчеркнул председатель Правительства Александр Розенберг, нацелив профильные ведомства на более внимательное отношение к этой сфере.
  • Сегодня, 12:47
  • DTV
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