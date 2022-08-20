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Португалия, Греция и Кипр не поддержали запрет на въезд россиян в ЕС

Португалия, Греция и Кипр не поддержали запрет на въезд россиян в ЕС

Португальские власти информировали, что отрицательно относятся к идее запрета на выдачу виз россиянам в Евросоюз. Об этом представитель Министерства иностранных дел Португалии заявил газете Eco.

С подобной позицией ранее выступили в правительствах Греции и Кипра, не поддержав ограничений в отношении российских граждан на въезд в ЕС.

«Главной целью санкционного режима должна быть «российская военная машина», но не российский народ», — уточнили в дипведомстве Португалии.

Предполагается, что свою точку зрения Португалия будет отстаивать в ходе обсуждения визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД Евросоюза.

Ранее официальные лица Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы выдвинули идею запрета на въезд в ЕС.

Также сообщалось, что Эстония намерена предложить ЕК восьмой пакет санкций против России
gazeta.ru


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