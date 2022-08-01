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Обыски у бухгалтера Партии социалистов: что сообщает прокуратура

Обыски у бухгалтера Партии социалистов: что сообщает прокуратура


На дому у бухгалтера Партии социалистов (ПСРМ) проводятся обыски, об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

«Уточняем, что данное лицо обвиняется в соучастии вместе с бывшим главой государства и другими лицами в получении финансирования политической партии ПСРМ от преступной группы, созданной и возглавляемой Владимиром Плахотнюком», — уточняется в релизе ведомства.

Кроме того, как уточнили в Антикоррупционной прокуратуре, бухгалтеру политформирования инкриминируется «фальсификация финансовой отчетности ПСРМ за 2018 и 2019 годы, фальсификация официальных документов двумя и более лицами и отмывание денег организованной преступной группой», передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Прокуроры по борьбе с коррупцией сообщат более подробную информацию о результатах проведенных обысков после завершения уголовно-следственных действий», — уточнили в ведомстве.

Антикоррупционная прокуратура подчеркивает, что "уголовное расследование по данному делу осуществляется в рамках уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением всех прав и свобод заинтересованного лица, обеспечением принципа презумпции невиновности, конфиденциальности уголовного дела, уважения к частной жизни и личным данным.

Напомним, что почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон в настоящее время находится под следствием.

Дело экс-президента Молдовы Игоря Додона

Экс-президент Молдовы Игорь Додон был задержан 24 мая на 72 часа по нескольким обвинениям.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели утром во вторник обыски в доме бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона, которого подозревают в пассивной коррупции, финансировании партии за счет преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Обыски в доме Додона продолжались более 11 часов. Их провели также еще по 11 адресам.

Правоохранители нагрянули также к одному из родственников Додона, в результате чего того тоже взяли под стражу на трое суток.

Уголовное дело на экс-президента открыли по инициативе исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу.

В среду, 25 мая, Игорю Додону было предъявлено обвинение по всем четырем пунктам. Прокуратура по борьбе с коррупцией запросила для него меру пресечения в виде 30 суток предварительного ареста. Суд сектора Чеканы вынес вердикт о домашнем аресте Додона на 30 суток. Затем эта превентивная мера продлевалась.
  • Сегодня, 14:25
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