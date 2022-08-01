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Фейковые полицейские на протяжении восьми месяцев получали взятки в Индии

Фейковые полицейские на протяжении восьми месяцев получали взятки в Индии

Фейковый полицейский участок открыли злоумышленники в индийском штате Бихра в здании отеля. Они имитировали деятельность правоохранителей на протяжении восьми месяцев, сообщает The Guardian.

Так, сотрудники участка носили настоящую полицейскую форму, значки и оружие. Для большей убедительности они наняли массовку, которая изображала работу офицеров. Актерам выплачивали в день по 500 рупий (около 370 рублей).

Жалобы и дела местных жителей такие «полицейские» рассматривали только после денежного вознаграждения. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у индийцев, обещая им помочь с жильем и трудоустройством.

При этом отмечается, что злоумышленники расположили свой участок в 500 метрах от дома настоящего шерифа полиции.

Преступление вскрылось только после того, как настоящий сотрудник полиции заметил, что «офицеры» вместо официального табельного оружия носят кустарные пистолеты. В результате удалось задержать шесть членов банды, организатор преступной схемы все еще находится на свободе.
mir24.tv
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