Фейковый полицейский участок открыли злоумышленники в индийском штате Бихра в здании отеля. Они имитировали деятельность правоохранителей на протяжении восьми месяцев, сообщает The Guardian.
Так, сотрудники участка носили настоящую полицейскую форму, значки и оружие. Для большей убедительности они наняли массовку, которая изображала работу офицеров. Актерам выплачивали в день по 500 рупий (около 370 рублей).
Жалобы и дела местных жителей такие «полицейские» рассматривали только после денежного вознаграждения. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у индийцев, обещая им помочь с жильем и трудоустройством.
При этом отмечается, что злоумышленники расположили свой участок в 500 метрах от дома настоящего шерифа полиции.
Преступление вскрылось только после того, как настоящий сотрудник полиции заметил, что «офицеры» вместо официального табельного оружия носят кустарные пистолеты. В результате удалось задержать шесть членов банды, организатор преступной схемы все еще находится на свободе. mir24.tv