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Захарова заявила, что РФ адекватно ответит на высылку Румынией российского дипломата

Захарова заявила, что РФ адекватно ответит на высылку Румынией российского дипломата

По словам официального представителя МИД РФ, Бухарест объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата без оснований и под надуманными предлогами

Москва адекватно ответит на решение Бухареста объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

"Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата "без оснований и под надуманными предлогами".

По словам официального представителя российского дипведомства, действия Бухареста являются "новой провокацией, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран - членов Евросоюза и НАТО". "Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам, - указала Захарова. - Самостоятельной национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию".

Днем ранее румынский МИД сообщил, что власти приняли решение о высылке из страны российского дипломата. Представитель посольства, как уточнили в ведомстве, "покинул пределы страны на этой неделе".

5 апреля власти Румынии объявили десять сотрудников посольства России в Бухаресте персонами нон грата. Как подчеркнула тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва расценила этот шаг как часть кампании США и их союзников по дискредитации российской спецоперации на Украине. Москва в ответ на действия Румынии 13 мая объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства страны в России.
  • Сегодня, 19:37
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