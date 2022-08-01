По словам официального представителя МИД РФ, Бухарест объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата без оснований и под надуманными предлогами
Москва адекватно ответит на решение Бухареста объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.
"Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата "без оснований и под надуманными предлогами".
По словам официального представителя российского дипведомства, действия Бухареста являются "новой провокацией, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран - членов Евросоюза и НАТО". "Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам, - указала Захарова. - Самостоятельной национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию".
Днем ранее румынский МИД сообщил, что власти приняли решение о высылке из страны российского дипломата. Представитель посольства, как уточнили в ведомстве, "покинул пределы страны на этой неделе".
5 апреля власти Румынии объявили десять сотрудников посольства России в Бухаресте персонами нон грата. Как подчеркнула тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва расценила этот шаг как часть кампании США и их союзников по дискредитации российской спецоперации на Украине. Москва в ответ на действия Румынии 13 мая объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства страны в России.