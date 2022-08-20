Украинское издание "Украиїнський Тиждень" не обнаружила имени Алексея Арестовича в списках советников офиса президента Украины Владимира Зеленского, как штатных, так и внештатных.
В сообщении отмечается, что издание запросило в Офисе президента Украины официальный список советников, который был предоставлен. Всего в нем указаны 46 имен штатных и внештатных советников по состоянию на 18 августа. Имени Арестовича в нем нет, хотя там указаны другие известные советники руководителя Офис, такие как Михаил Подоляк и Сергей Лещенко.
При этом украинские СМИ, публикуя материалы, связанные с Арестовичем, продолжают его называть внештатным советником главы Офиса президента Украины.
«У президента и руководства офиса президента 46 штатных и внештатных советников. Эти данные предоставили в ответ на запрос, и они актуальны по состоянию на 18 августа. В перечне нет имени Алексея Арестовича, хотя есть другие известные публичные спикеры власти, например Михаил Подоляк и Сергей Лещенко — оба являются советниками руководителя офиса президента вне штата», — говорится в материале.
«Следует также заметить, что в течение последних месяцев Арестович публично часто использует в отношении себя формулировку „советник офиса президента, внештатный“. Такой формулировки должности не удалось найти ни в постановлениях правительства и судов, ни в распоряжениях, указах или иных публичных документах госорганов. В то же время ни власть, ни сам Арестович ни разу не опровергали то, как его представляют в прессе», — заключается в статье.
В конце июля Арестович в интервью на Youtube-канале бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в России иноагентом) на вопрос уволился ли он из Офиса президента ответил, что не уволился. При этом он подчеркнул, что если уволится, тогда сможет говорить без самоцензуры, так как не будет являться представителем Офиса президента.
[b]Подоляк прояснил ситуацию с работой Арестовича [/b ]Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал сообщение украинских СМИ о том, что в официальном списке штатных и внештатных советников Офиса президента Украины не оказалось имени Алексея Арестовича.
Подоляк отметил, что Арестович действительно сейчас не является советником главы Офиса Владимира Зеленского или кого-либо из его заместителей.
"Он так много говорит, что мы сделали его советником... сразу всего Офиса", - написал Подоляк.
При этом он добавил, что официально должность Арестовича уже несколько лет неизменно называется "советник офиса президента Украины".
Подоляк подчеркнул, что Арестович официально занимает эту должность согласно штатному расписанию, передает mk.ru.
"И потому как "советник руководителя офиса" лично могу лишь посоветовать уважаемым журналистам внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию", - посоветовал Подоляк.