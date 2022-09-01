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Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх завершает свой четырехлетний мандат

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх завершает свой четырехлетний мандат
Глава Миссии ОБСЕ в Молдове, Клаус Нойкирх, Вена, 7 сентября 2018 года. (OSCE)

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Д-р Клаус Нойкирх сегодня завершает свой мандат в качестве Главы Миссии и посредника ОБСЕ в процессе приднестровского урегулирования, сообщается на сайте миссии ОБСЕ

«Поддержание мира и стабильности на обоих берегах Днестра - это то, что будет важным в последующие дни, недели и месяцы, и я уверен, что Миссия продолжит вносить свой значительный вклад в этот процесс. Я желаю моему преемнику, сторонам и людям на обоих берегах Днестра всяческих успехов в самом важном деле этого времени - поддержании мира и стабильности», - сказал Нойкирх.

«Я искренне благодарен моим коллегам в Миссии ОБСЕ, всем коллегам и участникам переговорного процесса, партнерам и всем делегациям за огромную поддержку, активное сотрудничество и интерес, которые они проявляли к Миссии на протяжении всех этих лет. Никакие посреднические усилия не были бы успешными без их исключительной поддержки и сотрудничества», - подчеркнул он.

Ключевым приоритетом Миссии ОБСЕ в Молдове является содействие достижению прочного, всеобъемлющего политического урегулирования приднестровского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с особым статусом для Приднестровья.

Мандат Миссии ОБСЕ в Молдове ежегодно подтверждают и продлевают все 57 государств-участников ОБСЕ, включая Республику Молдова.
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