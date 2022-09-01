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Перед Кишинёвским аэропортом установят временные палатки для пассажиров

Перед Кишинёвским аэропортом установят временные палатки для пассажиров

Перед Кишинёвским международным аэропортом установят палатки, в которых пассажиры смогут дождаться прохождения в терминал аэропорта в тепле и комфорте. Такое совместное решение приняли 29 сентября, Пограничная полиция, администрация аэропорта и Орган гражданской авиации Молдовы.

Представители Пограничной полиции выступили с инициативой принять ряд мер для обеспечения оптимального комфорта граждан, вылетающих из Молдовы, в контексте климатических условий в осенне-зимний период, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info

Оптимизация пассажиропотока и недопущение заторов на входе в терминал аэропорта – лишь некоторые из тем, которые обсуждались на рабочем совещании между Пограничной полицией, S.R.L. «Avia-Invest» и Управлением гражданской авиации, передает unimedia.info

Было принято решение о том, что «Avia-Invest» проанализирует варианты обеспечения теплового комфорта пассажиров, ожидающих вылета перед аэропортом, а именно размещение временных палаток перед аэропортом.

Вместе с тем, «Avia-Invest» ускорит необходимые процедуры по обеспечению установки нового рентгеновского досмотрового оборудования Rapiscan (устройства сканирования багажа), необходимого для осуществления контроля безопасности пассажиров на дополнительном входе в терминал аэропорта, в том числе ремонт/техническое обслуживание существующего оборудования.

Управление гражданской авиации проведет анализ максимальных мощностей по обработке пассажиропотока в аэропорту и корректировку расписания полетов с целью недопущения образования пассажирских скоплений в ПТФ АПК.

Пограничная полиция, "Avia-Invest" и Управление гражданской авиации, каждый в сфере своей компетенции, предусмотрит меры по информированию граждан о действиях, предпринимаемых властями, по управлению рисками, связанными с общественной безопасностью в аэропорту (мобильная связь, информационные листовки, рассылка сообщения через мобильные телефоны).

Пограничная полиция просит людей являться в международный аэропорт Кишинева не менее чем за три часа до вылета рейса по запланированному маршруту.

С 1 августа доступ в аэропорт разрешен только пассажирам и персоналу.

  • Сегодня, 11:24
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