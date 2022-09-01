Перед Кишинёвским международным аэропортом установят палатки, в которых пассажиры смогут дождаться прохождения в терминал аэропорта в тепле и комфорте. Такое совместное решение приняли 29 сентября, Пограничная полиция, администрация аэропорта и Орган гражданской авиации Молдовы.
Представители Пограничной полиции выступили с инициативой принять ряд мер для обеспечения оптимального комфорта граждан, вылетающих из Молдовы, в контексте климатических условий в осенне-зимний период, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info
Оптимизация пассажиропотока и недопущение заторов на входе в терминал аэропорта – лишь некоторые из тем, которые обсуждались на рабочем совещании между Пограничной полицией, S.R.L. «Avia-Invest» и Управлением гражданской авиации, передает unimedia.info
Было принято решение о том, что «Avia-Invest» проанализирует варианты обеспечения теплового комфорта пассажиров, ожидающих вылета перед аэропортом, а именно размещение временных палаток перед аэропортом.
Вместе с тем, «Avia-Invest» ускорит необходимые процедуры по обеспечению установки нового рентгеновского досмотрового оборудования Rapiscan (устройства сканирования багажа), необходимого для осуществления контроля безопасности пассажиров на дополнительном входе в терминал аэропорта, в том числе ремонт/техническое обслуживание существующего оборудования.
Управление гражданской авиации проведет анализ максимальных мощностей по обработке пассажиропотока в аэропорту и корректировку расписания полетов с целью недопущения образования пассажирских скоплений в ПТФ АПК.
Пограничная полиция, "Avia-Invest" и Управление гражданской авиации, каждый в сфере своей компетенции, предусмотрит меры по информированию граждан о действиях, предпринимаемых властями, по управлению рисками, связанными с общественной безопасностью в аэропорту (мобильная связь, информационные листовки, рассылка сообщения через мобильные телефоны).
Пограничная полиция просит людей являться в международный аэропорт Кишинева не менее чем за три часа до вылета рейса по запланированному маршруту.
С 1 августа доступ в аэропорт разрешен только пассажирам и персоналу.