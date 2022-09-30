«Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» по авансу за сентябрь. Компания выплатила $ 23,8 млн. В октябре газ для страны будет считаться по другой формуле и подешевеет.
«Сегодня АО „Молдовагаз“ перечислило ПАО „Газпром“ оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере $ 23,898 млн. Таким образом, компания, при содействии правительства Республики Молдова, исполнила свои платежные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа. Общая сумма указанных обязательств составляла $ 35,898 млн», — написал в телеграм-канале глава «Молдовагаз» Вадим Чебан, сообщает eadaily.com
Energocom будет хранить закупленный природный газ на складах в Украине.
Чтобы погасить задолженность Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение выделить госкомпании Energocom 511 млн леев из государственного бюджета на покупку природного газа у распределительной компании.
При этом цена сделки будет вдвое дороже, чем та, по которой Moldovagaz продает энергоресурс своим предприятиям.
Накануне кабинет министров принял проект постановления о создании и поддержании гарантированных запасов природного газа «в целях обеспечения резервных решений по поставкам природного газа в Молдавию в случае чрезвычайных ситуаций». По аналогичной схеме был закрыт долг перед российской стороной и в прошлом месяце, тогда двумя партиями было приобретено 10 млн куб. м газа, чтобы отправить его на хранение в Румынию. Вырученные средства пошли на оплату «Газпрому».
Сейчас Energocom закупит у Moldovagaz еще 15 млн кубометров, но отправит его на хранение на Украину. 10 миллионов кубометров должны быть приобретены по цене сентября (1882,78 USD/1000 m3) и 5 миллионов по прогнозируемой цене на октябрь (1058,11 USD/1000 m3). Кроме того, госкомпания Energocom должна будет оплатить фирме «Moldovatransgaz» (дочерняя компания АО Moldovagaz) тариф на вход в их транспортную систему.
Чебан: «У нас нет уведомления от «Газпрома» о расторжении контракта»
Молдова будет иметь природный газ с 1 октября, так как контракт с «Газпромом» был подписан на 5 лет, и российский концерн никак не уведомлял «Молдовагаз» о возможных изменениях.
«С завтрашнего дня мы работаем, как и сейчас, на основании действующего контракта. Есть подтвержденные объемы до границы. Сейчас мы ведем переговоры с «Газпромом» о дополнительных объемах, необходимых на октябрь. У нас нет никаких уведомлений о возможных прекращениях или ограничениях поставок", - сказал глава"Молдовагаз" Вадим Чебан журналистам.
Председатель «Молдовагаз» заявил, что цена закупаемого в Российской Федерации природного газа снизится в октябре с 1880 до 1100 долларов за тысячу кубометров. Однако это не позволит снизить тариф для бытовых потребителей, так как за последний период накопились кассовые отклонения, которые необходимо покрыть. "До весны маловероятно, что тариф будет снижен, но мы каждый день мониторим цены на международном рынке и всё зависит от международной ситуации", - сказал Чебан.