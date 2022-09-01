В ходе заседания Правительства внесены дополнения в Постановление, утверждающее Положение о порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников организаций здравоохранения, социального обеспечения, с учетом специфики условий их труда. Инициатором выступило Министерство по социальной защите и труду.
Как отметила Елена Куличенко, несмотря на стабилизацию темпов роста заболевания коронавирусной инфекцией, практика прошедших лет показывает, что открытие специализированных инфекционных госпиталей в закрытых соцучреждениях возможна и в текущем году. Но в случае их запуска, надбавки медикам не предусмотрены. Предложенные сегодня поправки позволят изменить ситуацию, и предусмотреть доплаты в размере до 20% должностного оклада сотрудникам, которых задействуют в их работе. Начисление надбавок будет осуществляться пропорционально отработанному времени и в пределах фонда оплаты труда, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
«Мы предлагаем данную категорию добавить. Предлагаем поддержать данную инициативу и закрепить доплату для работников специализированных инфекционных госпиталей, которые могут создаваться на базе учреждений социального обеспечения. В случае открытия таковых, дополнительных лимитов не потребуется», — подчеркнула Елена Куличенко.
Члены Правительства поддержали внесенное предложение единогласно.