В Тирасполе подвели итоги городского конкурса «Признание». Он проводится каждый год в преддверии Дня города. В этот раз было 15 номинаций и 16 победителей, сообщает tirasadmin.org
Так, в сфере промышленности и энергетики были представлены два человека. Один из них – мастер участка кабельных линий № 1 Тираспольских РЭС ГУП «ЕРЭС» Дмитрий Филипенко, который и стал победителем. Под его руководством в 2009 году во время газового кризиса при аварийных ситуациях бригада устраняла повреждения кабельных линий, которые вышли из строя в результате перегрузок. В 2015 году Дмитрий Филипенко руководил работами по прокладке новых кабельных линий на подстанции «Тираспольская». В 2022-м принимал активное участие в прокладке современных высоковольтных кабельных сетей для бесперебойного электроснабжения ряда значимых объектов.
В номинации «Малый и средний бизнес» победу одержал директор ООО «ЕРОДАЛС» Павел Цыганаш. Его компания утилизирует изношенные рамы, используя современный и экологический подход. Также она перерабатывает автопокрышки и производит инновационные напольные покрытия из резиновой крошки.
Директор ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» Виктор Кондратюк отмечен в категории «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность». За все время своей работы хлебокомбинат до сих пор сохраняет лидерство на приднестровском рынке хлебобулочных изделий. На предприятии производят свыше 70 тонн продукции, которая постоянно обновляется и включает более 400 наименований.
Заведующий отделением сосудистой хирургии ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» Альберт Додул победил в номинации «Здравоохранение и социальная защита». За 28 лет работы в своей сфере он прошел нелегкий путь от начинающего врача до главного сосудистого хирурга республики. Своим профессионализмом, высокой выдержкой, человеколюбием и самоотверженностью он снискал заслуженное признание благодарных пациентов.
Лучшим работником и мастером учебной практики в номинации «Наука и образование» признана Юлия Козубенко. Вот уже 21 год она работает учителем русского языка и литературы высшей категории в СШ № 11. С недавних пор – директор. Высокие баллы учеников, победы в республиканских олимпиадах – все это результат ее многолетнего труда.
В юбилейный для столицы год комиссия отметила заслуги самого известного краеведа города, директора Тираспольского объединённого музея Аллы Мельничук. Ее безграничные знания, креативный подход, открытость и трудолюбие делают успешным любой проект. Будь то работа с молодежью, подготовка выставки или экспертная поддержка журналистских материалов. Алла Мельничук победила в номинации «Культура и искусство». Вдобавок она является автором текстов гимна города Тирасполя и столичного военного Суворовского училища, соавтором гимна города Бендеры.
Так, в номинации «Физическая культура и спорт» победил директор спортивного клуба ЗАО СК «Шериф» Петр Лялюк. Он неоднократно принимал непосредственное участие в организации футбольных матчей чемпионата Молдовы, Лиги чемпионов и организации детских футбольных турниров. Внес ценный вклад в развитие самого клуба, что способствует успешному выступлению команды на высоком уровне в международных матчах.
Правопорядок и безопасность – это те сферы, которые формируют образ комфортного для жизни города. Здесь комиссия выделила старшего участкового милиции отдела УИМ МВД г. Тирасполя Анатолия Силкина. За период прохождения службы в органах внутренних дел ПМР он проявил себя как ответственный сотрудник, который выполняет свою работу оперативно и качественно.
В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство» участники комиссии назвали мастера производственного участка № 2 МУП «Тираслифт» Юрия Решетникова. За 46 лет стажа он преуспел во многих направлениях деятельности и всегда к своему делу подходит с творческой стороны.
В номинации «Архитектура и строительство» члены комиссии выделили сразу двух кандидатов. Ими стали монтажник стальных и железобетонных конструкций ОАО «Типроммонтаж» Виктор Лелюк и заместитель начальника управления архитектуры, строительного контроля и градостроительства Государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска Александр Кулибаба. Каждый из них успел зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны, как грамотный, отзывчивый, исполнительный сотрудник.
Начальник службы информационных технологий СЗАО «Интерднестрком» Мансур Долгоаршинных стоял у истоков создания системы информационного обеспечения в сфере услуг связи. Он постоянно трудится над разработкой и внедрением программного обеспечения для предоставления услуг, которые несут практическую пользу обычным гражданам, и сопровождает весь процесс создания программного продукта. Члены комиссии единогласно проголосовали за его кандидатуру в номинации «Транспорт и связь».
В организации общественно-политической деятельности активно участвует член Общественного совета Тирасполя Андрей Фабров. Он является участником боевых действий по защите ПМР. Являясь руководителем ООО «Андеко», обеспечил бесплатными поездами ветеранов ВОВ. В период пандемии организовал бесплатную доставку врачей Бендерской поликлиники, волонтеров, социальных работников, участвовал в комплектовании благотворительных пайков для малоимущих семей.
Владислав Киндяшков давно работает в отрасли менеджмента. В одноименной номинации комиссия и отметила его заслуги. Он возглавляет таможенно-договорное обеспечение фирмы ООО «ТПФ «Интерцентр Люкс». Тесно сотрудничает с таможенными органами, правительственными структурами, Торгово-промышленной палатой и общественными организациями ПМР.
Генеральный директор ООО «БИОфрост» Елена Андреева названа лучшим работником в номинации «Торговля и бытовое обслуживание». В жестких условиях пандемии ей удалось не только сохранить коллектив и качество выпускаемой продукции, но и наладить экспорт в Молдову.
В уровне профессионализма бухгалтера МУП «ЖЭУК» Ларисы Белоус нельзя усомниться, ведь она проработала на предприятии 32 года. Для многих этот специалист – пример внимательности, трудолюбия и справедливости. Она признана лучшим работником в номинации «Экономика, финансовая и банковская деятельность».